نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشحن ببجي حالا 2022.. كيفية شحن شدات ببجي موبايل pubg mobile uc من خلال ID بطريقة رسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل طريقة الحصول على شدات ببجي، يمكنك الحصول على شدات ببجي بطريقة سهلة للغاية، حيث أن شدات بابجي تعتبر العملة التي تساعدك على شراء جميع ما يحتاجه اللاعبين من الاسلحة والمعدات، والملابس الملائمة لكل موسم، وذلك بعد إطلاق العديد من المزايا الجديدة في اللعبة، والقوة الخاصة بالسلاح التي لا مثيل لها.

اسهل طريقة للحصول على شدات ببجي

يمكنكم الحصول على شدات بببجي من خلال الدخول على الموقع الرسمي للعبة ببجي موبايل 2022 واتباع الخطوات التالية:

عليك في البداية الدخول على موقع الشحن الرسمي

ثم النقر انقر على رابط موقع لعبة ببجي الرسمي والذي جاء كالتالي midasbuy.

بعدها سيتم الدخول داخل موقع شحن ببجي

تحديد دولة اللاعب التي من خلالها سيتم شحن شدات ببحي.

تحديد عدد الشدات المطلوب شحنها

اختيار طريقة الدفع المناسبة للاعب

تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بمالك الحساب ثم االضغط على تسجيل.

سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” واضغط على تم وسيتم ارسال الشدات فورًا على ايميل اللاعب.

بعد اتباع جميع خطوات شحن شدات ببجي 2022 بنجاح يكون بإمكانك الحصول على العديد من النقاط الخاصة بلعبة ببجي واستخدامها في شحن عدد لا مثيل له من الشدات داخل اللعبة، كما يمكنك استخدام هذا في شراء الملابس والأسلحة والمعدات.

تحديث ببجي الجديد

عند قيامك بتحديث لعبة ببجي إلى الإصدار الأخير فيمكنك بكل بساطة أن تحصل على العديد من الخرائط الجديدة التي قامت اللعبة بإطلاقها في الاونة الاخيرة، حيث انك ستجد العديد من شدات بابجي التي تمت إتاحتها للشراء في السيزون الجديد الخاص بك، حيث يمكن لجميع اللاعبين أن يقوموا بتحديث الخرائط الجديدة التي تخص لعبة ببجي لعام 2022، لكي يتمتعوا بالعديد من المميزات التي تقدمها اللعبة.

أسعار شحن شدات ببجي 2022

تتوفر شدات ببجي باسعار متفاوتة من دولة لأخرى، وسوف نعرض سعرها لكم في مصر.

سعر 63 شدة يساوي 6 جنيه مصري.

سيبلغ سعر 198 شدة، 48 جنيه.

يبلغ سعر 690 شدة 160 جنيه.

يبلغ سعر 1995 شدة 400 جنيه.

سيبلغ سعر 8400 شدة 1610 جنيه مصري.

ويجب التأكيد على ان اسعار شدات ببجي موبايل تختلف من دولة إلى أخري حيث يجب على اللاعبين عند القيام بشحن شدات ببجي موبايل 2022 اختيار الدولة التي من خلالها سيتم شحن شدات ببجي، ثم القيام بتحديد عدد الشدات التي يرغب في شحنها، وأخيرا اختيار وسيلة الدفع المناسبة ثم استلام رسالة تأكيد على الجوال لشحن شدات ببجي.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن شدات ببجي موبايل 2022 هي السبيل للوصول إلى احتراف لعبة ببجي لأن من خلالها يحصل اللاعب على كل ما يريد من معدات من متجر ببجي الشهير مما يساعد اللاعب على التفوق على باقي اللاعبين والفوز بالمباريات بسهولة، كما تمكن اللاعب من المنافسة في المباريات الكبري والتحديات التي تتطلقها ببجي بين الحين والأخر.

ومن خلال الشرح الماضي يتضح الدور المهم الذي تقوم به شدات ببجي موبايل لذا قدمنا لكم الطريقة الرسمية للحصول على شدات ببجي خاصة مع انتشار بعض المواقع الغير رسمية التي تقدم خدمة الشحن ولكنها قد تعرض الحساب للحظر أو لعدم وصول الشدات لذا يجب على اللاعبين التأكد من الشحن من مواقع شحن شدات رسمية.

تحديث ببجي الجديد 1.8 سبايدر مان

أطلقت لعبة ببجي تحديث 1.8 مود سبايدر مان يحمل العديد من التغيرات على لعبة ببجي خاصة مع إضافة مود سبايدر مان الذي يمنح اللاعبين فرصة لتصلق المباني والقتال من أعلاها حيث يحاكي التحديث الجديد شخصية سبايدر مان مما يضفي على اللعبة مزيد من الإثارة والحماس خاصة مع تطوير خرائط اللعبة الأشهر في العالم.

الجدير بالذكر أنه بعد إطلاق تحديث ببجي الأخير 2022 يسعى الكثير من اللاعبين للحصول على شدات ببجي للحصول على كل ما يرغبون به من الأسلحة والمعدات والسيارات والملابس المتنوعة التي وضعتها ببجي في التحديث الجديد وذلك لكي يتمكنوا من الفوز بالمباريات في هذا التحديث الجديد خاصة مع إطلاق مود سبايدر مان أو الرجل العنكبوت.

تعد شحن شدات ببجي موبايل من أهم الأمور التي تهم اللاعبين حول العالم خاصة بعد طرح التحديث الجديد حيث يسعى اللاعبين لشحن شدات ببجي موبايل لشراء كل ما يحتاجون إليه من معدات وأسلحة وملابس من متجر لعبة ببجي خاصة ملابس سبايدر مان التي تتزامن مع إطلاق موسم سبايدر مان والبحث عن صنايق سبايدر مان لنقل القتال داخل اللعبة على الأسطح والمنازل.

الجدير بالذكر أن شدات ببحي موبايل من الأمور المهمة في التحديث الاخير خاصة مع طرح موسم جديد أيضا من لعبة ببجي لذا يسعى اللاعبين للفوز بالمباريات والحصول على كل ما يخص الموسم الجديد من ملابس وأسلحة ومعدات، ومن خلال السطور القليلة الماضية قدمنا لكم الطريقة الصحيحة لشحن شدات ببجي موبايل.

ومن خلال الشرح الماضي يتضح مدي أهمية شدات ببجي موبايل لكل اللاعبين سواء كانوا محترفين أو في بداية مشوارهم في لعبة ببجي القتالية حيث تساعد شدات ببجي اللاعبين على شراء الصناديق سواء كلاسكية أو مميزة مما يمنحم فرصة عظمي للفوز بمحتوايات تلك الصناديق بطريقة سهلة ومباشرة لذا تظهر أهمية شراء شدات ببجي.

عند شحن شدات ببجي موبايل يجب على اللاعب تأمين الحساب والتأكد من ذلك قبل القيام بشحن شدات ببجي من خلال اختيار وسيلة دفع أمنة سواء كانت بطاقة ائتمان أو غيرها، كما يجب مسح بيانات الدفع بعد الانتهاء من عملية الشحن حتى لا تحفظ بيانات البطاقة على الموقع وتستخدم للشحن بدون علم اللاعب، كما يجب استقبال رسالة نصية تؤكد عملية الشحن.

بتسال البعض عن أهمية شحن شدات ببحي موبايل لذا سنوضح لكم ما هي أهمية شدات ببحي موبايل ولماذا يلجأ اللاعبين لشحن شدات ببجي، ويرجع ذلك إلى أن لعبة ببجي تطرح أسلحة وملابس ومعدات وسيارات مجانية داخل اللعبة، ولكن هناك أسلحة وملابس ومعدات وسيارات مميزة غير مجانية لذا يقوم اللاعبين بشراء شدات ببحي لكي يتمكنوا من الحصول على تلك المستلزمات.

حماية حسابك في ببجي موبايل

تعد حماية حساب اللاعب في ببحي هي من الأمور التي تشغل بال الكثيرون عن شحن شدات ببجي لأن بدون حماية الحساب قد يتعرض للاختراق أو لضياع الشدات التي يقوم بشحنها لذا يحب على اللاعب إتباع الخطوات التالية عند الشحن:

عدم الاحتفاظ بمعلومات الدفع على الهاتف أو الكمبيوتر

ربط الحساب بإيميل يتبع اللاعب

ربط الحساب برقم هاتف

استقبال رسالة نصية تؤكد الشحن

وفي نهاية عملية شحن شدات ببجي يجب على اللاعبين عدم حفظ بيانات الشحن على موقع ببجي سواء كانت عملية الشحن من خلال الهاتف أو من خلال جهاز الجاسب الآلي وذلك لكي لا تستخدم تلك البيانات في الشحن بدون الرجوع للاعب حيث من الممكن أن يتم شحن شدات ببجي تلقائيا إذا كانت بيانات اللاعب محفوظة على الجهاز.

من خلال العرض السابق لخطوات شحن شدات ببجي وطريقة القيام بذلك من الموقع الرسمي يتضح أن الشركة المطورة للعبة ببجي تطرح أسلحة وملابس ومعدات مجانية لكل اللاعبين ولكن تطرح أيضا أسلحة وملابس وأسلحة متطورة ذات أشكال مميزة ولكن مدفوعة من خلال شحن شدات ببجي وبعدها يتمكن اللاعب من الحصول عليها من متجر اللعبة الرسمي.

مود ببجي الجديد

أعلنت لعبة ببجي منذ ساعات قليلة عن طرح مود جديد بعد مود سبايدر مان وهو مود يحاكي قنبلة جرثومية يتم اطلاقها على اللاعبين المنافسين لكي تساعد اللاعب على تخطيهم حيث تشغلهم في القتال معها بينما يستطيع اللاعب التغلب عليهم خاصة إذا كان منفردا ويواجه تيم كامل بمفرده مما يعطي اللعبة المزيد من المتعة والإثارة المعهودة.

بعد انتهاء مود سبايدر مان أعلنت لعبة ببجي عن إطلاق مود جديد يحمل اسم القنبلة المفيرسة وهو عبارة عن إطلاق قنبلة مفيرسة تتحول الى شكل كرة تهاجم اللاعبين المنافسين مما يساعد اللاعب على الفوز بالمباراة بعد انشغال اللاعبين لمحاربة تلك الكرة لذا يبحث الكثير من اللاعبين عن طريقة شحن شدات ببحي موبايل من أجل الفوز بالمباريات في التحديث الاخير.

جدير بالذكر أن هناك العديد من الاشتراكات التي تمنح اللاعبين أسلحة مميزة مثل حساب بريميوم والذي يحتاج إلى اشتراك أسبوعي أو شهري لكي يتمكن اللاعب من الحصول على أسلحة ومعدات مميزة بعد الاشتراك في الحساب المميز والذي عادى ما يرتبط بالموسم الجديد الذي تطرحه لعبة ببجي بين الحين والآخر لكي يمكن اللاعبين من الحصول على الأسلحة الجديدة.