نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج نظام نور برقم الهوية فقط توكلنا 1443 شهادات الطلاب ولي الأمر تسجيل دخول noor في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتوفير إمكانية استعلام جميع أولياء الأمور والطلاب عن شهادة الطلاب باستخدام رقم الهوية الوطنية عبر نظام نور، كما يستطيع الطلاب استخراج النتائج الاختبارات الترم الثاني ورصد الدرجات بمختلف المراحل من خلال تطبيق توكلنا، لذلك تعرف من خلال موقع ثقفني على خطوات الاستعلام عن الشهادة برقم الهوية.

الشهادة برقم الهوية

بعدما انتهت الاختبارات النهائية للترم الثاني قامت وزارة التعليم بالإعلان عن رابط المنصة الإلكترونية التعليمية نور، لأنها الموقع الرسمي للاستعلام عن الشهادات من خلال رقم الهوية، وقد شهد محرك البحث جوجل نشاط كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور لكى يتعرفوا عن النتائج لمختلف المراحل التعليمية.

ولذلك فقد أكدت الوزارة أن التعرف على النتيجة يكون من خلال الرابط الرسمي عبر منصة نور التي تعمل على تقديم خدمات كثيرة للطلاب وأولياء الأمور وأعضاء الكادر التعليمي، يمكن من خلالها الاستعلام عن النتائج، طباعة الشهادة، تسجيل طالب أو نقل من مدرسة لأخرى وغيرها من الخدمات.

خطوات الاستعلام عن الشهادة برقم الهوية عبر النور

إن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قامت بإتاحة إمكانية التعرف على النتيجة من خلال تطبيق توكلنا أو نظام نور، وقد أكدت الوزارة أن النتيجة ستكون متاحة فور الانتهاء من مرحلة رصد درجات، ويستطيع الأفراد الحصول على النتيجة عبر نظام نور من خلال تلك الخطوات:

الذهاب إلى المنصة التعليمية نور.

كتابة رقم الهوية الوطنية، ثم إدخال كلمة المرور عن طريق حساب الطالب أو حساب ولى الأمر.

إدخال كود التحقق.

النقر على أيقونة التسجيل.

كتابة الصف الخاص بالطالب، ثم النقر على أيقونة بحث.

سوف تنتقل إلى صفحة يكون بها جميع معلومات الطالب.

قم بتفعيل إشعارات النتيجة، وسوف تظهر لك كافة المعلومات بخصوص نتيجة الطلاب في الترم الثاني، كما يمكن طباعتها بسهولة.

خطوات الاستعلام عن الشهادة عبر تطبيق توكلنا

قامت وزارة التعليم بوضع الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن النتائج من خلال تطبيق توكلنا عبر رقم الهوية الوطنية، وذلك عن طريق خدمة أبلغني عند تحديث النتائج وتكون الخطوات كالآتي: