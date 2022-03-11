نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي بوابة الدعم السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإسكان التنموي توفر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية منازل مناسبة للأسر متوسطة الدخل والفقيرة، مشيراً إلى أن عملية التسجيل وطلب تلك المنازل تتم عبر بوابة الدعم السكني، وذلك ما يتم بناء على بعض الضوابط والشروط التي أوضحتها الوزارة وأكدت على ضرورة توافرها في المتقدمين بالطلب.

ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الدعم السكني من خلال رقم الهوية عبر بوابة الدعم السكني على الأنترنت، وذلك ما سنقوم بتوضيحه لكم بالتفصيل بالإضافة لشروط التسجيل وطريقة التسجيل من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن أسماء مستفيدي الإسكان الضمان الاجتماعي

سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن المقبولين في الإسكان الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة سكني الإلكترونية وزارة الإسكان السعودية.

تسجيل الدخول.

الضغط على المستفيدون أعلى الشاشة.

الاطلاع على أسماء المستفيدين من خلال الاسم أو رقم الهوية الوطنية.

التسجيل في الإسكان التنموي بوابة الدعم السكني 2022

يمكن لجميع المواطنين السعوديين التسجيل وطلب الدعم السكني من وزارة الإسكان السعودية وذلك ما يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة الدعم السكني.

اختيار الإسكان التنموي.

تسجيل البيانات المطلوبة وتتمثل في: الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والتحقق من الرمز المرئي.

استكمال باقي البيانات والضغط على زر التالي.

اختيار كلمة إرسال والضغط عليها.

يتم الرد على الطلب من خلال رسالة نصية ترسل لرقم الوضح في الطلب، وذلك بعد دراسة الطلب والتأكد من أنه يستحق الدعم السكني.

الاستعلام عن مستفيدي الإسكان التنموي

هناك عدة طرق يمكن اللجوء إليها للاستعلام عن المقبولين في الإسكان التنموي وهي:

الاتصال على الرقم الموحد: 199090

الاتصال على رقم الهاتف: 0114070100

التواصل من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]

شروط التسجيل في الإسكان الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الإسكان السعودية بعض الشروط والضوابط التي أكدت على ضرورة توافرها في مستفيدي الدعم السكني وهي ما تمثلت في:

ألا يقل عمر المستفيد عن 25 عام. يحمل الجنسية السعودية. يشترط أن يكون من مستفيدي الضمان الاجتماعي. يشترط أيضاً أن يكون من أصحاب الدخل المحدود. عدم الاستفادة من برنامج الدعم السكني من قبل. عدم وجود منزل مسجل باسم المتقدم على الطلب.

آلة الدعم السكني وطريقة استخدمها

يمكن الاستفادة بآلة الدعم السكني من خلال الدخول على منصة سكني التابعة لوزارة الإسكان السعودي، وتسجيل رقم الهوية الوطنية، والضغط على حاسبة الدعم، سيتطلب منك إدخال البيانات المطلوبة لمعرفة القيمة المحددة للمواطن في الدعم السكني.