تعتبر البطاطس من أفضل وأهم المحاصيل استخداماً، وكما تعتبر من الأطعمة الشهيرة، وتتميز أيضاً بفوائد كثيرة حتى أصبحت البطاطس من أشهر المأكولات الشعبية والعالمية، فلذلك فهي تعد من الوجبات المغذية للغاية، ‏وحيث ان البطاطس تحتوي على قيمة غذائية عالية وله فوائد عديدة ومفيدة لصحة جسم الإنسان، ‏سوف نتعرف الآن على طريقة عمل بطاطس بوريه بالدجاج في منزلك بأسهل الطرق وبمكونات متوفرة في مطبخك ولذلك من خلال المقال.

طريقة عمل البطاطس بوريه بالدجاج

تعتبر البطاطس من الخضروات المفيدة للجسم والتي تحتوي على الفيتامينات ويتم تحضيرها يومياً على مائدة الإفطار مثل البطاطس المقلية أو المسلوقة أو خلطها مع الطماطم حسب تفضيل الأشخاص، ويوجد الكثير من الوجبات التي يتم تحضيرها من البطاطس على مائدة الغداء مثل صينية البطاطس باللحم أو الدجاج وكذلك تحضير وجبات مختلفة.

المكونات:

كيلو جرام من البطاطس المسلوق .

ربع كيلو جرام من الجبنة الكريمي .

كوب واحدة من الجبنة الشيدر المبشورة.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود .

صدر واحد من الدجاج مقطعه .

حبة واحدة كبيرة من البصل المفروم .

حبة واحدة من الفلفل الأخضر المفروم .

ربع كوب من البقدونس المفروم .

ربع كوب من الكزبرة المفرومة .

فص واحد من الثوم المهروس .

ملعقة واحدة كبيرة من زيت زيتون .

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم .

نصف ملعقة من الملح .

نصف ملعقة من الفلفل الأسود .

طريقة التحضير :