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تعتبر البطاطس من أفضل وأهم المحاصيل استخداماً، وكما تعتبر من الأطعمة الشهيرة، وتتميز أيضاً بفوائد كثيرة حتى أصبحت البطاطس من أشهر المأكولات الشعبية والعالمية، فلذلك فهي تعد من الوجبات المغذية للغاية، وحيث ان البطاطس تحتوي على قيمة غذائية عالية وله فوائد عديدة ومفيدة لصحة جسم الإنسان، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل بطاطس بوريه بالدجاج في منزلك بأسهل الطرق وبمكونات متوفرة في مطبخك ولذلك من خلال المقال.
طريقة عمل البطاطس بوريه بالدجاج
تعتبر البطاطس من الخضروات المفيدة للجسم والتي تحتوي على الفيتامينات ويتم تحضيرها يومياً على مائدة الإفطار مثل البطاطس المقلية أو المسلوقة أو خلطها مع الطماطم حسب تفضيل الأشخاص، ويوجد الكثير من الوجبات التي يتم تحضيرها من البطاطس على مائدة الغداء مثل صينية البطاطس باللحم أو الدجاج وكذلك تحضير وجبات مختلفة.
المكونات:
- كيلو جرام من البطاطس المسلوق.
- ربع كيلو جرام من الجبنة الكريمي.
- كوب واحدة من الجبنة الشيدر المبشورة.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
- صدر واحد من الدجاج مقطعه.
- حبة واحدة كبيرة من البصل المفروم.
- حبة واحدة من الفلفل الأخضر المفروم.
- ربع كوب من البقدونس المفروم.
- ربع كوب من الكزبرة المفرومة.
- فص واحد من الثوم المهروس.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت زيتون.
- ملعقة واحدة صغيرة من الكركم.
- نصف ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بتقشر البطاطس ثم بعد ذلك توضع في البطاطس في بولة مناسبة ثم تهرس جيداً حتى تنعم ثم بعد ذلك يضاف إليها الجبنة الكريمي والملح والفلفل الاسود واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثانية ابدائي في تحضير خليط الدجاج من خلال إحضار مقلاة ثم ضعي به الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن ثم ضيفي إلى الزيت البصل والثوم ويقلب البصل والثوم حتى يذبل.
- الخطوة الثالثة قومي بإضافة قطع الدجاج إلى المقلاة وتقلب حتى تتشوح وتبدأ في النضج ثم تبلها بالملح والفلفل الاسود وتترك حتى تماماً النضج وبعد ذلك ترفع من على النار ويضاف إليها البقدونس والكزبرة ثم تخلط جيداً وتوضع جانباً.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم ادهني قالب الفرن بالزيت وبعد ذلك قومي بوضع نصف خليط البطاطس في الصينية ثم يوزع عليه خليط الدجاج ورشي فوقهم نصف الجبنة الشيدر ثم يوضع عليه باقي خليط البطاطس قومي بتسوية سطح البطاطس بظهر معلقة ثم يوضع فوقه الجبنة الشيدر وقومي بداخل القالب إلى الفرن لمدة 20 دقيقة وحتى ينضج ثم يعرض للهيب الشواية لمدة ثلاث دقائق حتى يكتسب اللون الذهبي.
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