خطوات إصدار رخصة قيادة للنساء في السعودية وشروط ورسوم الحصول علي الرخصة

خطوات إصدار رخصة قيادة للنساء بالمملكة العربية السعودية اصبح من الأمور التي من السهل معرفتها ولكن يجب أن تكون علي علم ببعض متطلبات إصدار هذه الرخصة، ففي عام 2018 تم إصدار قرار جديد بالسماح للمرأة بالقيادة وهو يعتبر قرار تاريخي كما وصفه البعض ومنذ ذلك التاريخ بدأت تتساءل النساء عن شروط الحصول على رخصة القيادة، وما هي رسوم إصدار الرخصة والأوراق المطلوبة تقديمها وجاء الرد من أدارة المرور التابع لوزارة الداخلية السعودية وهذا ما وف نسرده لكم في السطور القادمة، كما وفرت المملكة العربية السعودية بنظام إلكتروني للتقديم على طلب رخصة قيادة نسائية، وفي السطور التالية سوف نتعرف على كافة المعلومات المطلوبة لإصدار الرخصة.

شروط رخصة قيادة للنساء بالمملكة

ولكي تتم كافة إجراءات الحصول على رخصة قيادة بشكل سلس وسهل، لابد من التأكد من استيفاء المرأة لعدد من الشروط الهامة، وهي كما يلي:

أن يكون عمر المرأة المتقدمة لاستخراج الرخصة يبدأ من 18 عام. يجب على المرأة أن تكون معافية تماماً من أي مرض يمنعها من قيادة السيارة بشكل آمن. يجب خضوع المرأة لفحص طبي للتأكد من صحتها وسلامتها في القيادة. يشترط على المرأة اجتياز اختبار النظر لقيادة السيارة واجتيازه بنجاح. من الواجب أن تكون المرأة ليس لها أي سوابق جنائية. يشترط سداد جميع رسوم الحصول على رخصة القيادة إذا كانت المرأة مقيمة في السعودية يجب أن تقدم نسخة من تصريح الإقامة في المملكة وعدد 6 صور شخصية بمقاس 4×6.

خطوات إصدار رخصة قيادة للنساء

يعد الحصول على تراخيص للقيادة بالنسبة للنساء من الأمور البسيطة والسهلة التي يُمكن القيام بها بكل سهولة ويسر من خلال حجز موعد عبر المنصة الإلكترونية أبشر، وهي عبارة عن البوابة الرسمية الإلكترونية لوزارة الداخلية التي تتيح الحصول على الرخص وحجز موعد في المرور، وغيرها من الإجراءات الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد والمال، ولإصدار رخصة قيادة لبناء في المملكة السعودية يجب إتباع هذه الخطوات جيداً كالآتي:

يجب على المرأة أن تقدم في مدرسة تعليم القيادة وهي تملئ جميع مدن المملكة.

تقديم طلب استخراج لرخصة القيادة.

سداد رسوم استخراج الرخصة.

الذهاب على إدارة المرور العامة للخضوع إلى الفحص الطبي.

يجب خضوع المرأة إلى اختبار نظري وعملي ويحب اجتيازهم بنجاح.

يشترط الدخول إلى الاختبار النهائي للقيادة.

إذا تم اجتياز جميع الاختبارات بنجاح يتم استخراج رخصة القيادة في نفس اليوم أو اليوم التالي.

الاوراق المطلوبة

يجب على المرأة تقديم تقرير طبي يفصح بأن المرأة ليس لديها أي أمراض أو إعاقة يمنعها من القيادة.

تقديم 6 صور شخصية بمقاس 4×6.

إذا كانت المرأة مقيمة يجب عليها تقديم صورة من أصل مستند الإقامة أو الأصل وصورة من الهوية الوطنية.

تقديم خطاب من جهة العمل الكفيلة للمرأة إثبات تعريف بذلك.

إذا كانت المرأة قامت بالقيادة سابقاً يحب تقديم شهادة خبرة.

رسوم الحصول علي الرخصة للنساء

قبل استخراج رخصة قيادة تتساءل النساء كثيراً حول الرسوم المطلوبة وإليكم التفاصيل كالتالي: