نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان النتائج برقم الهوية نظام نور بدون كلمة سر لجميع المراحل noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم بإتاحة إعلان النتائج برقم الهوية بالتزامن مع نهاية الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، حيث تمكن الطلاب من انتهاء الاختبارات اليوم وبالتالي أصبح جميع أولياء الأمور يترقبون نتائج لمعرفة مستوى أبنائهم، وقد قامت الوزارة بتوفير طرق يمكن من خلالها الطلاب أن يتعرفوا على نتائجهم عبر نظام نور ومن خلال رقم الهوية الوطنية، وتكون النتائج متاحة لجميع الطلاب بعد الانتهاء من مرحلة تصحيح ثم رصد الدرجات وسنتعرف من خلال موقع ثقفني علي إعلان النتائج برقم الهوية في السطور التالية.

إعلان النتائج برقم الهوية

تستطيع الدخول إلى نظام نور من خلال رقم الهوية الوطنية ثم كتابة كود التحقق دون إدخال أي بيانات، مثل كلمة المرور واسم المستخدم حيث أن الشخص قد يتعرض إلى نسيان هذه المعلومات، ولذلك وفرت الوزارة لأولياء الأمور إمكانية الدخول على نظام نور لمعرفة النتيجة باستخدام رقم الهوية فقط، وطريقة الاستعلام تكون كالآتي:

الولوج إلى نظام نور.

إدخال اسم المستخدم، ثم كتابة كلمة السر.

انقر على بوابة نفاذ، إذا كنت نسيت كلمة المرور.

أدخل كود التحقق أو كما يعرف الرمز المرئي.

قم بتحديد اسم الطالب الذي ترغب في الاستعلام عن نتيجته.

اختر أيقونة نتائج الطلاب.

وإذا كنت ترغب في طباعة النتيجة، يمكنك فعل ذلك لأنه متاح عبر منصة نور.

رابط منصة نور

يعتبر نظام نور احدي المنظومة التعليمية الهامة حيث قامت وزارة التعليم بإطلاق هذا النظام لجميع الطلاب الموجودين في المملكة العربية السعودية، ويقدم رابط منصة نور خدمات كثيرة تساعد الطلاب وأولياء الأمور من ضمنها معرفة النتائج، والتعرف على أي تفاصيل تخص العملية التعليمية بشكل إلكتروني بدون الذهاب إلى المدرسة، كما تساعد المنصة أعضاء الكادر التعليمي في تقديم خدمات متعددة.

إجازة الفصل الدراسي الثاني

إن إجازة الفصل الدراسي الثاني تكون بداية من الخميس بتاريخ 10 مارس، وتستمر حتى عشر أيام تعرف هذه الإجازة والعطلة الأصلية يتمكن الطلاب من الاستمتاع بأوقاتهم خلال تلك الفترة، ويقومون بكافة الأشياء التي يرغبون بها فإن الوزارة تمنح الطلاب بمختلف المراحل الدراسية هذه الإجازة ليتمكنوا من العودة للدوام الدراسي بنشاط وهمة، ويتم استكمال الفصل الدراسي الثالث والأخير في العام الدراسي من 20 مارس 2022، حيث أن هذه السنة تختلف عن السنوات السابقة فعادت الدراسة بها للدوام الحضوري بعد انقطاع دائم لأكثر من عام ونصف بسبب انتشار فيروس كورونا.