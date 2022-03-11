الصحة العالمية توصى أوكرانيا بالقضاء على مسببات الأمراض الخطيرة بالمختبرات

جدة - نرمين السيد - وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنها عملت مع السلطات الطبية الأوكرانية على مدى عدة سنوات لتعزيز تطبيق ممارسات السلامة والأمن. وأضافت المنظمة: "وضمن هذا العمل، أوصت منظمة الصحة العالمية بشدة وزارة الصحة الأوكرانية والسلطات المسؤولة الأخرى بتدمير مسببات الأمراض الخطرة من أجل منع أى تسرب محتمل". ولم تذكر المنظمة موعد إرسال التوصية، ولم تقدم معلومات محددة حول أنواع مسببات الأمراض أو السموم المخزنة فى المختبرات الأوكرانية. كما لم تحدد هل تم تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية أم لا.

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