عاجل- أهداف مدنية.. أوكرانيا تعلن تفاصيل القصف الجوى فى دنيبرو

جدة - نرمين السيد - وكانت خدمات الطوارئ الأوكرانية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، وقوع انفجارات فى مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا.

وقالت الإدارة فى بيان، صباح اليوم الجمعة، إن "ثلاث غارات جوية جرت فى المدينة، وأصابت روضة أطفال ومبنى سكنيًا، ومصنع أحذية من طابقين اندلع فيه حريق"، معلنة وفاة شخص واحد جراء القصف.

ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إلى يومها السادس عشر، منذ بدأت فى 24 فبراير الماضى، وسط مخاوف بشأن ارتفاع صارخ فى أسعار السلع الأساسية والنفط حول العالم، واستمرار فرض العقوبات الغربية على روسيا.