شروط تأشيرة الخروج والعودة في النظام الجديد وخطوات الحصول علي التأشيرة من منصة ابشر

شروط تأشيرة الخروج والعودة في النظام الجديد التي تم تحديثها مؤخرا من السلطات في المملكة العربية السعودية حيث قامت الحكومة السعودية بإصدار نظام جديد عام 1442 وكان الهدف منه هو إعطاء الحرية للوافدين للمملكة وإلغاء دور الكفيل في العديد من الخدمات وتوفير الوقت والجهد المبذول في أنجاز كل الأمور المتعلقة بالمؤسسات الحكومية، وبعد كل هذا التطور التكنولوجي الذي تعيشه السعودية اصبح الآن يمكنك التنقل من عمل لآخر هذا حسب قانون العمل العودي الذي تم تطوير الكثير من موادة منذ فتره قريبه، والحصول على تأشيرة خروج نهائي أو تأشيرة خروج ودخول بنفسك ولكن قد وضعت السعودية عدة شروط يجب توافرها وعدة وإجراءات يجب الأخذ بها وسوف نتعرف على تفاصيل هذه النظام الجديد في السطور التالية.

شروط تأشيرة الخروج والعودة في النظام الجديد

وخدمة الحصول علي هذه التأشيرة يتم الحصول عليها من خلال منصة أبشر ولكن يجب أن تمتلك حساب أولاً علي المنصة الرسمية في المملكة ثم توافر هذه الشروط كالتالي:

يشترط أن يكون جواز السفر للعامل الوافد ساري لمدة 90 يوم كحد أدنى.

يجب أن يكون الوافد عامل مهني وفقاً لقانون العمل في المملكة.

من الواجب أن يكون عقد العمل للوافد يغطي فترة الخروج والعودة.

يشترط معرفة صاحب العمل حصول العامل الوافد على تأشيرة خروج وعودة والموافقة عليها.

من المهم أن يتم تقديم طلب تأشيرة الخروج والعودة أثناء تواجد الوافد داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون العامل ليس لديه أي مخالفات مرورية من قبل.

خطوات الحصول علي التأشيرة من منصة ابشر