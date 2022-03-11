نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور واهم شروط استحقاقة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم وزارة التنمية الإجتماعية بنزول رواتب الضمان الإجتماعي في حسابات المواطنين المستحقين خلال المواعيد المحددة لها، حيث يعتمد الكثير من المستحقين على هذا الراتب في توفير متطلبات الأسرة الأساسية ولكن في حالة أن يوافق يوم الصرف أحد إجازات الدولة الرسمية يتم ترحيل موعد الصرف لليوم التالي أو تقديمه لليوم السابق، كما تقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية عبر الهاتف للمستفيدين من الضمان تتضمن موعد الصرف وكذلك في بعض الحالات طلب تحديث لبيانات المستفيدين.

تم تحديد صرف الضمان الاجتماعي المطور وسوف يتم دفع خطة التأمين الاجتماعي الكاملة ستكون في بداية كل شهر تقويمي من عام 2022 ومن المقرر أنه سوف سيتم دفع معاش الضمان الاجتماعي في شهر يناير وبناء على ذلك ً الوقت المتبقي لدفع أجور الضمان الاجتماعي المقررة في جمادى الثاني 1443 سيكون في يناير من 2022 وسيكون الصرف يوماً واحداً لأن دفع المعاش سيكون في 4 يناير للفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، لذلك سوف نتعرف على الفئات التي تستحق معاش الضمان الاجتماعي المطور وهى الأرامل والمطلقات وكذاك كبار السن فوق 60 عام ويمنح القرض أيضا لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ضمن الذين يستحقون القرض الناس الذين لا يقدرون على العمل العائلات تحت خط الفقر.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية

يمكن للفرد الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية الشخص الذي يريد الحصول على الضمان الاجتماعي وسوف يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:

يجب كتابة الهوية في الخانة المخصصة لذلك يجب إدخال رقم الضمان.

كتابة رمز التحقق.

ثم النقر فوق حقل العرض.

شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي

يتم صرف الضمان الإجتماعي المطور للأشخاص الذين ليس لهم دخل مادي أو الذين يريدون الحصول على معاش وهم لا يوجد لديهم أي مصدر فعلي للاعتماد عليه، كما شرط على المتقدمين فتح حساب جار مع أحد البنوك وذلك لدفع مدفوعات الضمان الاجتماعي في تاريخ الاستحقاق ما عدا الممتلكات التي يعيش فيها المتقدم للقرض كما لا يجوز للمتقدم أن يكون مالكًا للعقار لأى حال من الأحوال سواء للأغراض المدنية أو الزراعية، ويجب أن لا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

للأشخاص الذين ليس لهم دخل مادي أو الذين يريدون الحصول على معاش وهم لا يوجد لديهم أي مصدر فعلي للاعتماد عليه، كما شرط على المتقدمين فتح حساب جار مع أحد البنوك وذلك لدفع مدفوعات الضمان الاجتماعي في تاريخ الاستحقاق ما عدا الممتلكات التي يعيش فيها المتقدم للقرض كما لا يجوز للمتقدم أن يكون مالكًا للعقار لأى حال من الأحوال سواء للأغراض المدنية أو الزراعية، ويجب أن لا يكون لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية. كما أن شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمطلقة هو الحصول على أجر الضمان الاجتماعي بجانب الجنسية السعودية، والإقامة داخل المملكة السعودية العربية يجب عليها العيش داخل منزل منفصل مع أسرتها.

الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للمطلقة هو الحصول على أجر الضمان الاجتماعي بجانب الجنسية السعودية، والإقامة داخل المملكة السعودية العربية يجب عليها العيش داخل منزل منفصل مع أسرتها. يشترط أن يحمل كبار السن على خاصة والذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة.

موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي

سوف تكون عبر الموقع الرسمي الموجود أمام الجميع من المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي اليوم السادس عشر من شهر يناير الحالي مع زيادة عمليات البحث القائمة من جهة المواطنين الذين استفادوا من معاش الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية حول معرفة كيفية الاستعلام عن دفعة شهر يناير من صرف الضمان الاجتماعي للمواطنين بعد إخطار المستفيد بالقبول عن طريق رسائل القبول إلى أكثر من مستفيد.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفير كافة الطرق لمساعدة الفئات الأكثر احتياج والأسر الفقيرة داخل المملكة العربية السعودية، ويعتبر راتب الضمان الاجتماعي هو وسيلة لمساعدة الأسر في توفير الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمعيشة من أكل وشرب وغيرهم من الاحتياجات، وسوف نتعرف في هذا المقال عن موعد صرف الراتب وطرق الحصول عليه.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

يتمكن المواطنين السعوديين من الإتصال بالضمان الإجتماعي لمعرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم عبر الرقم الموحد الخاص بالضمان وهو(8001222777)، بينما رقم الجوال هو (0112915588) ثم إتباع التعليمات من خلال خدمة الإستعلام لمعرفة الرقم الخاص بالمستعلم في الضمان الإجتماعي، كما يتمكن المستعلم من التواصل مع الضمان الإجتماعي عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإجتماعية وإتباع الخطوات عن طريق الخيارات المتاحة عبر الموقع للحصول على البيانات اللازمة للمستعلم.

كيفية حساب معاش الضمان

هناك بعض الأمور التي تتبعها وزارة التنمية الإجتماعية أثناء قيامها احتساب معاش الضمان الاجتماعي الذي يحصل عليه المواطن من أبناء المملكة العربية السعودية، سوف نوضح فيما يأتي هذه الأمور:

تحدد وزارة التنمية الإجتماعية إجمالي قيمة الدخل الشهري العائد للأسرة.

ثم تضيف الوزارة قيمة المبلغ المستحق للأسرة داخل الضمان الإجتماعي، و والجدير بالذكر أن الضمان يحدد قيمة الدعم المقدم حسب عدد أفراد الأسرة.

رابط التسجيل في الضمان الإجتماعي

يتمكن المواطنين السعوديين من التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديد عن طريق الدخول عبر الرابط الخاص بوزارة التنمية الإجتماعيةsbis.hrsd.gov.sa) ) ثم اتباع خطوات التسجيل لتقديم طلب الحصول على معاش الضمان الإجتماعي، حيث قامت وزارة التنمية الإجتماعية بإضافة بعض القوانين الجديدة ليصبح الضمان المطور من أبرز الخدمات التي توفرها المملكة لتحقيق التكافل الإجتماعي لكافة المواطنين على الأراضي السعودية، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي لإيجاد فرص عمل للأفراد القادرين على العمل ويمتلكون أفكاراً للعمل تنموية يستفيدوا منها جميعاً.

سلم رواتب الضمان

يتم تحديد سلم الرواتب الخاص بالضمان الاجتماعي وفقا للائحة التنفيذية التي تسير عليها وزارة التنمية الإجتماعية، حيث تم تحديد الرواتب الخاصة بالضمان المطور بناءاً على الحد الأدنى للمعاش كما سنوضح فيما يأتي: