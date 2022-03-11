نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الارقام المتاحة للتواصل مع بنك الرياض وكيفية معرفة الرصيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمثل بنك الرياض مؤسسة مالية كبرى داخل المملكة العربية السعودية هذا ويقدم البنك العديد من الخدمات البنكية والتمويلات المتعددة لكافة مواطنى المملكة، هذا ويوفر البنك للعملاء حلولاً عديدة لتوفير المساعدات اللازمة لفئات الشعب المختلفة في اعلاء شأنهم الإقتصادي وتحسين الدخل في ظل النمو الإقتصادي الذي تشهده المملكة، ويقدم البنك العديد من وسائل التواصل بممثلى خدمة العملاء للرد على استفسارات العملاء واستقبال الشكاوى والإقتراحات المختلفة.

تتعدد الخدمات المصرفية والتمويلات التي يقدمها بنك الرياض للمواطنين السعودين وحرصاً من إدارة البنك على راحة عملائه فقد قام البنك بتوفير العديد من الوسائل للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء لتقديم إستفسار ما لأحدهم أو تقديم شكوى أو مقترح، حيث استطاع البنك تقديم العديد من خدماته عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتلقي الطلبات الخاصة بالعديد من البرامج ويحرص البنك على إتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على خصوصية العملاء والسرية اللازمة لمعلومات حساباتهم داخل البنك.

الأرقام المتاحة للتواصل مع بنك الرياض

يتمكن العملاء من التواصل مع خدمة العملاء في بنك الرياض عن طريق العديد من الأرقام التي يتيحها البنك كما يوفر البنك العديد من الخدمات عبر هذه الأرقام، وفيما يلي نذكر بعض أرقام التواصل:

للإستفسار عن البطاقة البلاتينية داخل بنك الرياض أو تقديم شكاوي لعملاء البطاقة البلاتينية يرجى التواصل عن طريق الرقم/8001242228.

يرجى التواصل مع خدمة عملاء بنك الرياض لعملاء نقاط البيع وكذلك التجار من خلال الرقم/8001242226.

للتحدث مع خدمة عملاء البنك الخاصة بدعم أجهزة الصراف الآلي داخل بنك الرياض يرجى الإتصال عبر الرقم /+966920011404.

بينما يتمكن عملاء التداول والإستثمار داخل الأراضي السعودية من التحدث مع أحد ممثلى الخدمة الخاص بهم في بنك الرياض عبر الرقم /800124400410، وفي حالة التواجد خارج الأراضي السعودية يتم التواصل مع البنك عبر الرقم /+966920012299.

التواصل مع بنك الرياض من خلال الموقع الإلكتروني

يستطيع العملاء التواصل مع خدمة عملاء البنك عبر الموقع الرسمي الخاص ببنك الرياض وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

أولاً يجب أن يقوم العميل بالدخول عبر الموقع الخاص ببنك الرياض

قم بإختيار أيقونة تواصل معنا الموجودة أعلى الشاشة في الصفحة الرئيسية للبنك.

هناك بعض الأسئلة يجب أن يجيب عنها العميل، بالإضافة وجود أرقام للتواصل عبر الهاتف.

يختار العميل ما يحتاج مساعدة خدمة العملاء له في إتمامه داخل بنك الرياض من الخيارات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

التواصل مع بنك الرياض من خلال الرياض المالية

يوجد طرق متعددة للتواصل مع بنك الرياض منها الرياض المالية والتي سوف نذكر فيما يلي طريقة التواصل من خلالها بأحد ممثلى خدمة عملاء البنك:

تسجيل الدخول عبر الرابط الخاص بالرياض المالية التي تتبع بنك الرياض.

قم بكتابة البيانات الشخصية الخاصة بك كمستخدم في الأماكن المخصصة لذلك كما يتطلب الموقع بطريقة صحيحة.

مراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها بالإضافة إلى تجاوز خطوة رمز التأكيد الموضح بالشاشة ثم قم بالضغط على كلمة “أرسل”.

سوف يقوم ممثلى البنك بالرد على الإستفسار المقدم عبر رسالة للبريد الإلكتروني الخاص بك.

يوفر بنك الرياض لعملائه العديد من وسائل التواصل لتقديم الإستفسار اللازم للعملاء أو إستقبال بعض الشكاوى والمقترحات حرصاً من البنك على نيل رضاء العملاء، وقد جعل البنك تلك الطرق للتواصل ميسرة للجميع مثل التواصل عن طريق الرقم الموحد للبنك وهو /966920002470، كما يقدم البنك لعملائه خدمةالتواصل من خارج حدود الأراضي السعودية أيضاً وذلك من خلال الرقم/96692000470 ويتمكن العملاء من التواصل مع خدمة عملاء البنك عبر الموقع الرسمي للبنك من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، أو زيارة أقرب فرع من فروع البنك المتواجدة في جميع مدن المملكة أو خارجها.