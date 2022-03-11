نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع سيارات بنك التنمية الاجتماعية وخطوات التقديم علي قرض السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحصل المواطنين السعودين من بنك التنمية الإجتماعية على قرض السيارة ممن توافرت لديهم كافة شروط الإستحقاق حتى يستفيد من هذا الدعم الفئات الأكثر إحتياجاً، حيث يستطيع المواطن الإستفادة من قرض السيارة في توفير فرصة عمل له حتى يستطيع تحسين الدخل الخاص بالأسرة وسداد أقساط البنك الخاصة بالقرض، ويقدم البنك القرض للمستحقين بدون إضافة أي فوائد على المبلغ المستحق، وتتم جميع إجراءات التقديم والمراجعة خلال مدة قصيرة.

يشتهر بنك التنمية الإجتماعية بتعدد خدماته التي يقدمها لأبناء المملكة من أجل النهوض بمستوى معيشة الافراد والاسر التي تحتاج للدعم، ومن بين تلك الخدمات نتحدث عن أنواع السيارات التي يوفرها البنك للمستفيدين من قرض السيارة، حيث يتوفر العديد من أنواع السيارات لتناسب جميع الأشخاص ولكن البنك لا يسمح للمستفيدين من قروض اخرى عبر البنك ان يحصلوا على قرض السيارة وفي حالة توافر شروط الاستحقاق يحصل المواطن علي القرض ويتمتع بفترة سداد كبيرة حتي لا يتعثر تصل إلى 60 شهرا.

أنواع السيارات التي يقدمها بنك التنمية الإجتماعية

تختلف أنواع السيارات المتاحة من قبل بنك التنمية الإجتماعية التي يحصل عليها المواطنين السعودين لتتناسب مع العديد من الفئات، كما سنوضح لاحقاً:

سعر السيارة تايوتا فوتشنر هو 103.188 ريال سعودي موديل 2020 حيث يتم دفع قسط شهري لها بقيمة 1731 ريال سعودي.

سعر السيارة هيونداي ازيرا هو 99.988 ريال سعودي موديل 2020 حيث يتم دفع قسط شهري لها قيمته 1666 ريال سعودي.

سعر السيارة هيونداي سنتافيه هو 98.255 ريال سعودي موديل 2020 حيث يتم دفع قسط شهري بقيمة 1637 ريال سعودي.

سعر السيارة ماركة نيسان التيما من بنك التنمية الإجتماعية هو 77.911 ريال سعودي موديل 2019 حييث تبلغ قيمة القسط الشهري 1289 ريال سعودي.

يبلغ سعر السيارة هيونداي H1 من بنك التنمية الاجتماعية 89.330 ريال سعودي حيث يبلغ قيمة القسط الشهري للسيارة 1488 ريال سعودي.

خطوات التقديم على قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

تتلخص خطوات التقديم للحصول على قرض السيارة من بنك التنمية الإجتماعية بداخل المملكة العربية السعودية في عدة خطوات وهي كالآتي:

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

اختيار ايقونة التقديم الالكتروني من بين الخيارات المتاحة.

ثم قم بالدخول على النفاذ الوطني الموحد.

إختيار إضافة طلب جديد من بين الخيارات المتواجدة.

تليها خطوة قدم على تمويل جديد.

ثم قم بإختيار المنتجات الخاصة بك كمواطن من العمل الحر الخاص بك.

إختيار مركبات النقل الموجه مع إضافة البيانات المطلوبة خلال طلب التمويل.

هكذا تكون إكتملت خطوات التسجيل بالضغط على أيقونة الإرسال.

يقوم الموقع الإلكتروني بمنح العميل رقمه الخاص بالتقديم، حيث يتم إرسال الأوراق المطلوبة عبر البريد لهيئة البنك.

عندما تتم معالجة الأمر من خلال المسؤول عبر البنك يتم صرف قيمة التمويل للمتقدم.

شروط التقديم للحصول علي قرض السيارة

قدم بنك التنمية الاجتماعية عدة شروط لكي يتم الحصول علي قرض السيارة، وهي الآتي: