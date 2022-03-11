نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443.. وموعد التقديم علية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم المملكة العربية السعودية بالقضاء على الفقر في جميع مدن المملكة وتحسين مستوى معيشة مواطنيها وذلك من خلال العديد من البرامج التي وفرتها الدولة ولكل منها مسلك يستهدف فئة معينة من أبناء الوطن حسب إحتياجاته للنهوض بمستوى معيشته وأفراد أسرته، وجاء برنامج دعم مستفيدي الضمان ضمن أهم البرامج المتاحة لتوفير مبلغ مالي يقدم بشكل شهري للمستحقين ممن توافرت لديهم شروط الإستحقاق.

برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443

برنامج الضمان الاجتماعي يعد واحد من البرامج الحكومية بالنسبة للأفراد والأسر في المملكة العربية السعودية، حيث أنه يحرص على توفير كل سبل الإعانة المادية كل شهر إلى جميع الأسر التي تكون في أشد الحاجة لهذا الأمر، فتم إدخال بعض التطويرات على الطريقة التي تستهدف فئة كبيرة من المحتاجين، بجانب التعرف على جميع المستحقين الحقيقين لهذا الأمر.

ما هو برنامج الضمان الاجتماعي

تعد خدمة الضمان الاجتماعي من أهم الخدمات الفريدة من نوعها في السعودية، فالحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصت على تقديمها إلى فئة كبيرة من المواطنين الموجودين في البلاد خلال تطبيق برنامج الضمان الاجتماعي، فكل ما يهدف إليه البرنامج هو تزويد المواطنين بحياة كريمة ومستوى معيشة مرتفع.

موعد التقديم على نظام الضمان الاجتماعي

من المقرر أن تتلقى الوزارة كافة الطلبات الجديدة للتسجيل على تطبيق نظام الضمان الاجتماعي يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، 15 ربيع الثاني 1443، وجاء ذلك الموعد طبقاً للشروط والمتطلبات التي قامت الوزارة بتحديدها، وسيتم الربط بين النظام القديم والنظام الجديد أثناء الأشهر الستة القادمة، ومن الجدير بالذكر أنه تم تطبيق النظام الجديد على كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، لتقديم الدعم للأسر في المملكة، لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

قامت الحكومة السعودية المتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب تطابقها على كافة المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، وإليكم هذه الشروط، كالتالي:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل دخل الفرد للفرد أو للأسرة عن حد المعاش الأدنى.

ضرورة تطابق متطلبات الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية.

كيفية حساب معاش الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة الموارد البشرية عن كيفية احتسابها لمعاش الضمان الإجتماعي والتي تتم عن طريق احتساب دخل الأسرة وتحديد العائد الشهري مضافاً إليه قيمة الدخل الجديد الذي خصصته الجهات المختصة للأسر، ليتم تحديد العائد الشهري الذي حصلت عليه الأسرة في نهاية الأمر، وقالت وزارة التنمية البشرية أن عدد أفراد الأسرة هو المسؤول عن تحديد قيمة الدخل المسموح به للأسرة.

حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم المادي للأسر الأشد احتياجا، ليصبحوا قادرين على توفير احتياجاتهم، ويعرف هذا الدعم باسم المساعدة المقطوعة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسر مسجلة في الضمان الاجتماعي المطور، ولهذا ازداد البحث من قبل المستفيدين عن موعد صرف هذا الدعم.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي

قامت وزارة التنمية الإجتماعية بتحديد رواتب الضمان الإجتماعي وفقاً لإعداد أفراد الأسرة وهي كالآتي:

يحصل الفرد الواحد على راتب قيمته 1000 ريال سعودي.

تحصل الأسرة المكون من فردين على راتب قيمته 2570 ريال سعودي.

قيمة راتب الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد هو 3140 ريال سعودي.

تحصل الأسرة المكونة من أربع أفراد على راتب قدره 3710 ريال سعودي.

بينما يكون راتب الأسرة المكونة من خمسة أفراد من الضمان الإجتماعي هو 4280 ريال سعودي.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

يتمكن المواطنين السعوديين من الإتصال بالضمان الإجتماعي لمعرفة رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم عبر الرقم الموحد الخاص بالضمان وهو(8001222777)، بينما رقم الجوال هو (0112915588) ثم إتباع التعليمات من خلال خدمة الإستعلام لمعرفة الرقم الخاص بالمستعلم في الضمان الإجتماعي، كما يتمكن المستعلم من التواصل مع الضمان الإجتماعي عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التنمية الإجتماعية وإتباع الخطوات عن طريق الخيارات المتاحة عبر الموقع للحصول على البيانات اللازمة للمستعلم.

تحديث الضمان الاجتماعي

يخدم الضمان الإجتماعي الأشخاص المحتاجين من أبناء المملكة دون التفرقة بين الحالة المادية لهم أو جنسهم طالما تتوافر الشروط والمعايير اللازمة لاستحقاق، ويستطيع الجميع التسجيل ولكن الضمان الإجتماعي المطور يستهدف الأسر الأشد احتياجاً بين طوائف المجتمع ويجب على المستفيدين عمل التحديث اللازم ومتابعة هذا الأمر من قبل الجهات المختصة وفي حالة عدم إتباع تعليمات الوزارة وعمل التحديث للبيانات فإن المستحق يخالف شروط الإستحقاق.

كيف اعرف اني مسجل في الضمان الإجتماعي

يتمكن المواطنين من الاستعلام عن قبول التسجيل في الضمان الإجتماعي من خلال الطرق التالية:

أولاً زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التنمية الإجتماعية وإدخال كافة تفاصيل المتقدم ليظهر الموقع البيانات اللازمة الخاصة بالمتقدم عبر الضمان الإجتماعي.

الإستعلام عن طريق الرقم الموحد الخاص بالضمان الاجتماعي والمجاني (19911) والذي يوضح للمواطنين شروط الإستحقاق.

التوجه لأقرب فرع من فروع مؤسسة وزارة التنمية الإجتماعية والإستعلام عن طريق الموظف المسؤول.

يهدف برنامج دعم مستفيدي الضمان على حماية المواطنين السعوديين من التدهور في الحياة المعيشية ونقص متطلبات الحياة اليومية، فهو يعمل على توفير مستوى للمعيشة متلائم مع طبقات المجتمع الأخرى والقضاء على الفقر في أراضي المملكة ضمن تطلعات رؤية 2030، والجدير بالذكر أن أموال الضمان الإجتماعي تجمع من عدة مصادر مثل الإعانات وأموال الزكاة، والصدقات والتبرعات.

الفئات المستفيدة من الضمان

يقدم الضمان الإجتماعي الدعم المادي اللازم للفئات المستحقة عن طريق توفير راتب شهري يحدد الضمان قيمته حسب البيانات المقدمة من المتقدم للحصول على المعاش من عدد أفراد الأسرة، وفيما يلي نوضح أهم الفئات التي يقدمها الضمان الإجتماعي الدعم:

كبار السن الذين بلغوا سن الشيخوخة ولا يستطيعون العمل.

ذوي الإحتياجات الخاصة والمعاقين.

كما يستفيد أبناء المرأة السعودية والأب الغير سعودي من الضمان الإجتماعي.

الأرامل والمطلقات والغير قادرات على العمل.

حقوق المطلقة في الضمان الاجتماعي

يمنح الضمان الإجتماعي المطلقة في المجتمع السعودي بعض الحقوق كما سنوضح فيما يأتي: