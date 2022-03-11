القوات الروسية تنفذ عملية مناورة في محيط المدن المجاورة لمطار أنطونوف

جدة - نرمين السيد - وأظهرت صورة للأقمار الصناعية، إعادة انتشار القافلة الروسية الكبيرة قرب مطار أنطونوف شمال غرب كييف

ويعقد مجلس الأمن جلسة طارئة اليوم بطلب روسى لمناقشة التقارير بشأن الأسلحة البيولوجية فى أوكرانيا

من ناحيته، أعلن موقع فيسبوك، أنه خفف قواعده للسماح بخطاب معادٍ لجيش روسيا وقادتها بسبب أزمة أوكرانيا.

من ناحية أخرى، قالت أوكرانيا، إن القوات الروسية تهاجم معهد الفيزياء فى خاركيف الذى يحتوى مفاعلا نوويا تجريبيا، وذلك وفقا لما أفادت فضائية إكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها.

أعلن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى اليوم الجمعة، أن حوالى 100 ألف شخص تم إجلاؤهم من مدن أوكرانية خلال يومين.

وفى وقت سابق، أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها فقدت الاتصال بمنشآت النفايات المشعة فى تشرنوبيل بجوار محطة الطاقة المعطوبة فى موقع أسوأ حادث نووى فى العالم عام 1986، والذى يقع الآن تحت سيطرة القوات الروسية.

وقالت الوكالة فى بيان "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها فقدت اليوم جميع الاتصالات مع محطة تشرنوبيل للطاقة النووية، فى اليوم التالى لفقد الموقع الذى تسيطر عليه روسيا جميع إمدادات الطاقة الخارجية".