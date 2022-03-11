جهاز صغير ب 75 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الي 700 جنية اغلقة فوراً قبل فوات الأوان

سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء من أكثر ما يغفل عنه الكثيرون، حيث أن هذا الجهاز يعد من بين أكثر الأجهزة المنزلية والتي تفقد القدر الكبير من الطاقة، وهذا ما يكون من خلال الاستمرار في التشغيل لهذا الجهاز، ومن خلال الآتي نتعرف على هذا الجهاز وأهم ما يجب اتباعه لاستهلاك الجهاز ولكن بطريقة مرشدة تحد من الارتفاع بطاقة الكهرباء، حيث أنه يعد من الأجهزة التي تفقد القدر الكبير من الطاقة.

اسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء

هذا الجهاز الكهربائي هو الكاتيل حيث تعتبر الغلاية للماء الكهربائية على الرغم من كونها جهاز صغير إلا أن تكرار تشغيله طوال ساعات اليوم يعمل على فقد الكمية الأكبر من الطاقة وفي المقابل تكون الزيادة في القيمة المالية الخاصة بالفاتورة، ومن خلال تشغيل الكاتيل لأغراض إعداد المشروبات الساخنة فها ما يفقد من ثلاثمئة إلى خمسمائة وات في كل ساعة تشغيل وهذا ما يعمل على إهدار طاقة الكهرباء ومن الممكن أن يتم ترشيد وتقليل استعمال الكاتيل وهذا ما يضبط مستوى وقيمة الفاتورة.

نصائح يجب اتباعها لترشيد الكهرباء