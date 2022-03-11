نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير ب 75 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الي 700 جنية اغلقة فوراً قبل فوات الأوان في المقال التالي
سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء من أكثر ما يغفل عنه الكثيرون، حيث أن هذا الجهاز يعد من بين أكثر الأجهزة المنزلية والتي تفقد القدر الكبير من الطاقة، وهذا ما يكون من خلال الاستمرار في التشغيل لهذا الجهاز، ومن خلال الآتي نتعرف على هذا الجهاز وأهم ما يجب اتباعه لاستهلاك الجهاز ولكن بطريقة مرشدة تحد من الارتفاع بطاقة الكهرباء، حيث أنه يعد من الأجهزة التي تفقد القدر الكبير من الطاقة.
اسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء
هذا الجهاز الكهربائي هو الكاتيل حيث تعتبر الغلاية للماء الكهربائية على الرغم من كونها جهاز صغير إلا أن تكرار تشغيله طوال ساعات اليوم يعمل على فقد الكمية الأكبر من الطاقة وفي المقابل تكون الزيادة في القيمة المالية الخاصة بالفاتورة، ومن خلال تشغيل الكاتيل لأغراض إعداد المشروبات الساخنة فها ما يفقد من ثلاثمئة إلى خمسمائة وات في كل ساعة تشغيل وهذا ما يعمل على إهدار طاقة الكهرباء ومن الممكن أن يتم ترشيد وتقليل استعمال الكاتيل وهذا ما يضبط مستوى وقيمة الفاتورة.
نصائح يجب اتباعها لترشيد الكهرباء
- ضرورة تقليل الفاقد من الطاقة الكهربائية والتي من الممكن أن يتم استهلاكها بتشغيل المكيف حيث يعد من الأجهزة المتسببة في فقد قيمة كبيرة من طاقة الكهرباء والتي يصل مقدارها لأكثر من ألف وثلاثمائة وات في كل ساعة تشغيل واحدة للمكيف.
- من المفضل أن يتم الضبط لجهاز المكيف على الدرجة الملائمة وهي خمسة وعشرين درجة..
- استهلاك جهاز السخان يكون بشكل محسوب حيث يعد السخان أيضا من أكثر الأجهزة التي تتسبب في فقد الطاقة.
- السخن يفقد أكثر من ألف وخمسمائة وات كل ساعة ومن الممكن تشغيله بنصف ساعة أو كلما دعت الحاجة لاستعماله.
- يفضل الغسل للأطباق في الغسالة الكهربية للأطباق ولكن من دون تشغيل المجفف الخاص بها وحال الاحتياج لها يتم ضبطها على الوضع الأكثر توفير للطاقة.
- كما أن جهاز الكاتيل من الممكن تشغيله ولكن في الحدود المعقولة مع غلي الماء بالطريقة العادية وهذا ما يقلل من طاقة التيار الكهرباء ويعمل علي ترشيد استهلاك الكهرباء.
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