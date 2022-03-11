نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق هاتف أيفون ١٤ الجديد وأسعاره في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعتادت الشركة العالمية Apple على أثارة الجدل إثر اقتراب طرح هاتف جديد ينتمي إلى مجموعة الهواتف الذكية، حيث كثرت الأقاويل عن مواصفات وموعد طرح هاتف أيفون ١٤ الجديد في الأسواق العالمية والعربية، وينتظر عشاق مجموعة ابل طرح الهاتف الجديد بشغف، حيث أنه من الممكن أن تفاجئ أبل الجميع وتقوم بطرح عدة هواتف جديدة ضمن مجموعة ذكية بتقنيات حديثة و فريدة من نوعها.

موعد انطلاق هاتف أيفون ١٤ الجديد في الأسواق

لاحظ عشاق اقتناء هواتف الايفون اختيار الشركة لشهر سبتمبر من كل عام لطرح هاتف جديد ضمن مجموعة الهواتف الذكية للشركة، فيُذكر أنه في شهر سبتمبر من العام الماضي ٢٠٢١ طرحت الشركة هاتف iPhone 13، ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف الجديد iPhone 14 في شهر سبتمبر المقبل ٢٠٢٢، وسيتم طرحة في الأسواق العربية عقب بدء انطلاق تداوله في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف iPhone 14 الجديد

جاءت توقعات خبراء ومحبي اقتناء هواتف أبل بأنه من المتوقع أن يتم أحداث تغيير جذري في شكل الهاتف التي اعتادت عليه الشركة ولم تغيره منذ سنوات، فقد اعتادت أبل على مفاجأة الجميع من حين لأخر، أما عن المواصفات الرئيسية والتقنيات التي يدعمها الهاتف، تتمحور فيما يلي:

وزن الهاتف مثالي ١٦٩جرام.

تم تصنيع الهاتف من مادة الزجاج الأمامي والخلفي للهاتف، ومن مادة الألومنيوم لإطار الهاتف.

جودة ودقة شاشة الهاتف 2778 × 1284 بكسل.

سعة بطارية الهاتف ٣٤٢٠مللي أمبير.

يدعم الهاتف معالج للجرافيك

كاميرا الهاتف الخلفية رباعية.

معالج الهاتف سداسي النواة

الذاكرة العشوائية رام بسعة ٨ جيجا بايت.

سعة الذاكرة الداخلية تختلف باختلاف إصدار الهاتف فهناك ١٢٨جيجا بايت و ٢٥٦ جيجا بايت و ٥١٢جيجا بايت.

سعر هاتف أيفون ١٤ الجديد

شركة أيفون من أكبر الشركات المنافسة في الأسواق من حيث الأسعار ومواصفات الهاتف، حيث تفاجئ الشركة دائماً عشاق هواتفها بصفة دائمة، فقد كثرت الأقاويل حول الهاتف من حيث موعد نزوله وأسعاره، أما أخر ما أعلنت عنه الشركة أن هاتف أيفون ١٤ سيسجل في الأسواق ما يلي: