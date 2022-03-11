قرض مخصص للمتقاعدين بالمملكة بدون كفيل براتب 2000 ريال فقط بقيمة 500 الف ريال

تمويل بنك الرياض للمتقاعدين بالمملكة السعودية ، ولان الفئة التقاعدية من اكثر الفئات التي تبحث دائما عن منتجات القروض التي تقدم منى خلال البنوك الشركات بالمملكة السعودية، لذلك أتاح بنك الرياض تمويل مخصص للمتقاعدين بأكبر قيمة مالية تصل نصف مليون ريال سعودي أو اكثر من ذلك حسب الراتب الشهري التي يحصل عليه العميل المتقدم، والتي يقدم التمويل مدته تصل الي خمس سنوات سداد ويمكن للعميل إعادة التمويل بعد سداد 20% من قيمة التمويل، ومن خلال المقال سوف نوضح جميع تفاصيل التمويل الشخصي من بنك الرياض.

تمويل شخصي بنك الرياض للمتقاعدين

وضح بنك الرياض السعودية عدة شروط لا بد ان تتوفر لجي كل عميل يرغب في التقديم علي التمويل الشخصي، حيث يقدم البنك مجموعة من المنتجات التمويلية المختلفة ولجميع الفئات بالممكلة ومتاح الحصول عليها للمواطن السعودي والوافد كذلك، ويعتبر منتجات بنك الرياض من اهم المنتجات التمويلية التي تقدم ويعد للبنك العديد من الفروع المنتشرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية المتاح خلالها جميع التمويلات لجميع ألأشخاص، وجميعها يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية، كما أنها متاحه بدون كلفة اجل.

أحكام تمويل بنك الرياض للمتقاعدين

لا يتعدي عمر العميل المتقاعد عن 27 عام.

لا ينقص الراتب الشهري عن 2000 ريال سعودي.

لا بد من تحويل الراتب للمتقاعدين ببنك الرياض.

تحويل الراتب لبنك الرياض عن طريق نظام سريع.

طريقة التواصل مع بنك الرياض السعودي وكيفية التقديم علي التمويل

يوجد لفروع بنك الرياض العديد من الأرقام لكي يتم التواصل اليه من خلالها، ومن خلال الرق التالي: 920002470 يمكن من خلاله تقديم شكوي أو للاستفسار حول جميع الخدمات التمويلية، وكذلك من خلال الرقم التالي: 800-122-6666 الرقم هذا متاح للعملاء المقيمين خارج المملكة، أو من خلال الرقم (+966) 920002470 للعملاء خارج المملكة أيضاً.

طريقة التقديم علي طلب منتج تمويلي ببنك الرياض