نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعطل نظام نور ومتى استعلام نتائج الطلاب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قلق بسبب تعطل نظام نور بين أوساط أولياء الأمور، وهو ما دفع الكثيرون للتساؤل حول حقيقة تعطل نظام نور ومتى عودة استعلام نتائج الطلاب لنهاية الفصل الدراسي الثاني من العام 1443، وقد رصدنا بالفعل وجود صعوبة في الوصول إلى الرابط الرسمي، وكان ذلك بسبب الضغط الكبير على الموقع، حيث بعد تحديث الصفحة لعدة مرات تظهر الشاشة الرئيسية التي منها يمكن تسجيل الدخول من حساب ولي الأمر، أو الدخول على موقع نور برقم الهوية وكملة المرور ورمز التحقق، والطريقة الثالثة عن طريق النفاذ الوطني الوطني.

سبب تعطل نظام نور

اليوم تصدرت عمليات البحث عن النتائج في نهاية الفصل الدراسي الثاني محركات البحث، عبر الدخول على الخدمة من رابط نظام نور برقم الهوية، لكن من بداية اليوم ويعاني الكثيرون من إمكانية الدخول بسبب المحاولات الكثيرة التي تخطت آلاف المحاولات وفق معدلات البحث، نتيجة شغف الطلاب وآباءهم وأمهاتهم نحو معرفة نتيجة هذا الفصل الدراسي الدارسي، عقب الانتهاء من الاختبارات الحضورية التي خاضوها خلال الأسبوع الماضي، وأصبح البحث حول طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب هو العبارة الأكثر تداول على صفحات الإنترنت، حتى وصف البعض أن سبب التأخر يعود إلى حدوث عطل في نظام نور لكن حقيقة الأمر هي المحاولات الكثيرة من المستخدمين للدخول على الموقع هو ما سبب صعوبة كبيرة في الوصول للرابط الرسمي.

تحديث الكثير من المستخدمين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن أن خدمات وزارة التعليم للنتائج النهائية عبر تطبيق توكلنا هو الأخر لم يتم تحديثها حتى الآن، وذلك أدى إلى أن التركيز على رابط دخول نظام نور برقم الهوية وكلمة المرور، يشهد إقبال كبير مع ترقب أن يتم الدخول لصفحة تقارير الطلاب والاستعلام عن النتائج التي تم رصدها في الفصل الدراسي الثاني.

استعلام نتائج الطلاب في الفصل الثاني

من المنتظر تفعيل خدمة استعلام نتائج الطلاب في الفصل الثاني 1443 خلال الساعات القادمة، ونتيجة لللإقبال الشديد على البحث من الطلاب في جميع المراحل وهي الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، عن نتائجهم في نفس الحين، فقد ظهرت تلك الصعوبات، التي من المنتظر أن يقوم المسئولين بتداركها من حين لأخر، ليتمكن الجميع من معرفة نتائجهم ودرجاتهم في الاختبارات النهائية.

خطوات الاستعلام عن النتائج نظام نور