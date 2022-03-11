منصة سلفة واسهل طرق التسجيل للحصول علي 5000 ريال سعودي في اسرع وقت

وعن أهم اخبار المملكة العربية السعودية ؛ والتي زاد البحث عنها في الاونة الاخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن المشاكل التي تواجهه كل متقدم على سلفة من منصة سلفة الالكترونية . نتعرف سويا عن قرب ما هي منصة سلفة الالكترونية هي منصة تقوم بتقديم خدمات تمويلية لكافة المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية . فإنه يمكن لأى فرد سعودي التقديم على طلب تمويل من المنصة ؛ لأنه كما ذكرنا أن عمليات التمويل المقدمة من سلفة تمنح فقط للمواطنين السعوديين الحاملين للجنسية السعودية . قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق منصة سلفة ؛ وكذلك الإعلان عن أبرز المميزات التى تتمتع بها المنصة ؛ حيث تقوم بتمكين كل متقدم على سلفة أو قرض الحصول على تمويل شخصي من المنصة ؛ والذي يصل الي 5000 ريال سعودي . وتمكن منصة سلفة للتمويل الشخصى التسجيل بها بشكل الكترونى ؛ دون الحاجة الي الذهاب الي بنك أو أي مكان للتسجيل ؛ فأنه يمكنك التسجيل إلكترونيا . كما تعد منصة سلفة من اكبر و اهم المنصات التمويلية داخل المملكة العربية السعودية . وأطلقت منصة سلفة الالكترونية اثناء انتشار جائحة كورونا . والتي أرغمت الكثير من الأسر السعودية من البقاء داخل المنازل ؛ وعدم استطاعتهم مباشرة أعمالهم التي تدمرت وتوقفت . وكذلك توقف المصالح والعمل فيها . فأخذت منصة سلفة الالكترونية تصريح من البنك المركزى لكى تقوم بتقديم التمويل للمواطنين السعوديين بشرط أن تتوافر في كل متقدم على هذا التمويل كافة الشروط التى وضعتها المنصة . بحيث يستطيع العميل المتقدم على هذا القرض بسد جميع احتياجاته الشخصية والاسرية من خلال هذا القرض أو كذلك عمل مشروع صغير يعمل من خلاله على تحسين دخلة وكذلك أيضا مساعدته فى الوفاء بالالتزامات الخاصة بة و أولاده، وكما أنه المميز في منصة سلفة أنه يمكنك سداد قيمة هذا القرض بالطريقة التي تناسبك وكذلك تحديد مدة السداد المناسبة والتى يرغب فيها المتقدم والتي يستطيع الوفاء بها ، وإذا لم يتوصل المواطن السعودي أو تعثر علية الامر فى اى شئ فى منصة سلفة فيمكنه التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بمنصة سلفة وتقوم بالرد على جميع الأسئلة، نوضح لكم ان جميع عمليات التمويل التي توجد داخل منصة سلفة جميعها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.، فمن خلال موقعنا موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الكرام أهم الشروط الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية.

شروط التسجيل في منصة سلفة الالكترونية

أعلنت منصة سلفة الالكترونية عن مجموعة من الشروط يجب ان تكون متوفرة فى العميل الذى يرغب فى التقديم وهى كالاتى:

اولا: يجب ان يكون سعودى الجنسية، لأن هذه المنصة تمنح فقط للمواطنين السعوديين.

ثانيا: كما أنه يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 عاما و60 عاما، اى يكون كامل الأهلية.

ثالثا: كذلك يجب أن يكون لديه عمل ويكون مدة عمله فى القطاع الحكومى لا تقل عن ثلاثة شهور، أما بالنسبة للقطاع الخاص يكون مدة عمله لا تقل عن ستة أشهر .

رابعا: يجب ان يكون الحد الأدنى لراتبه لا يقل عن 4000 ريال سعودى.

اخيرا ومن خلال موقعنا موقع ثقفني عرضنا على متابعينا الكرام كافة وأهم شروط منصة سلفة الالكترونية والتي تساعد الكثير في عملية التسجيل بعد التعرف عليها ونتمنى من الله ان تنال اعجابكم ونتمنى ان نكون افدناكم.