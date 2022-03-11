نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مسابقة برمجان للملك سلمان بن عبد العزيز وربح 150 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق مبادرة برمجان العربية بالتعاون مع وزارة الثقافة و الأمير” بدر بن عبد الله بن فرحان ” رئيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى ابتكار نظم وتقنيات حديثة تعمل جاهدة على خدمة اللغة العربية وتعزيز مكانتها بين مختلف اللغات على مستوى العالم، وسوف يتم التنافس بين المشاركين والحصول على جوائز مالية.

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، من الجدير بالذكر أنه تم تأسيس مجمع الملك سلمان للغة العربية في تاريخ ١٢/١/١٤٤٢هجريا، ويهدف المجمع إلى أن يكون المرجع العلمي الوحيد في اللغة العربية على مستوى العالم العربي، ويسعى المجمع إلى دعم اللغة العربية وإظهار قيمتها اللغوية في الثقافة العربية والإسلامية.

مجالات المنافسة في مسابقة برمجان العربية

من أهم مجالات التنافس داخل مبادرة برمجان العربية ما يلي:

مجال الشعر العربي: يهدف إلى استخدام التقنيات الحديثة و الذكاء الاصطناعي وابتكار نظم مهيأة لتكوين الشعر العربي ومعالجة الأخطاء الواردة الحدوث في الوزن والقافية، ويمكنها أيضًا التنبؤ بموضوع القصيدة وانتمائها.

مسار تحدي المعجم: يهدف إلى دعم المعاجم الإلكترونية الخاصة باللغة العربية من نواحي الصرف والدلالات.

مسار التطبيقات التعليمية: يهدف المسار إلى تنشاه الأطفال على المعرفة الجيدة بأصول اللغة العربية.

وأخيراً، مسار الألعاب اللغوية.

موعد و خطوات التسجيل في برمجان العربية

صرحت وزارة الثقافة داخل المملكة العربية السعودية فيما يخص طريقة وموعد التسجيل مبادرة إحياء اللغة العربية ” برمجان العربية” ستتم إلكترونيًا بشكل كامل وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بمسابقة البرمجان، أما عن موعد التسجيل في تلك المبادرة فإن باب التسجيل سيظل مفتوح أمام راغبي المشاركة وذلك حتى تاريخ الخامس من شوال 1443 هـ، والذي يوافق السادس من مايو المقبل 2022 م، حيث من المقرر أن تبدأ أولى الجولات التنافسية في تاريخ 25 مايو المقبل.

جوائز مسابقة برمجان العربية

خصصت المبادرة مبلغ مليون ريال سعودي لدعم برمجان العربية، حيث تختلف قيمة الجوائز المادية حسب مستويات التحدي ولكن تتراوح قيمة الجوائز بشكل عام من ٢٠ ألف ريال سعودي إلى ١٥٠ ألف ريال سعودي للفائز الواحد.