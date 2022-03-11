نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم للحصول علي وحدة سكنية أو سيارة لجميع المواطنين بالمملكة السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة مساعدة الوليد بن طلال ، نقدم في هذه المقالة بعض من الأعمال الخيرية التي يقوم بها الوليد عبد طلال الخيري للمحتاجين، حيث إنه يقوم بمساعدة جميع المواطنين المحتاجين الغير ممتلكين لسيارة أو سكن خاص بهم، حيث تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من المؤسسات الكبري والمعروفة التي يلجئ اليها الكثير من الأشخاص عن تعاثرهم في احتياجهم لسكن خاص أو لسيارة، وسوف نتحدث في هذه المقالة عن أهم الأعمال التي قام بها الوليد عبد طلال الخيري للمحتاجين.
مساعدة الوليد بن طلال الخيري للمحتاجين
تقدم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية منح وحدات سكنية وسيارات للمواطنين المحتاجين الغير ممتلكين لسكن خاص ولاكن تحت شروط محددة، ومن خلال الفقرة سوف نوضح جميع شروط مؤسسة الوليد الخيرية كالتالي:
- لا يتعدي الراتب الشهري عن 3000 ريال سعودي، حتي يحصل علي مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال.
- يشترط ان يكون المتقدم لا يملك أي شيء باسم الشخص الذي يطلب مساعدة مثل صاحب وحدة سكنية أو مالك سيارة أو مسجله باسم الشخص حتي يتم موافقة علي المساعدة من الوليد بن طلال.
- يشترط علي المتقدم ان يكتب علي نفسه تعهد شخصي، للحفاظ علي الشيء التي منحة المؤسسة ولا يقوم بتأجيره أو بيعة.
أرقام التواصل مع الوليد بن طلال
مؤسسة الوليد بن طلال تقوم بالرد عملائها علي جميع المواطنين لأي استفسارات تقابل المؤسسة علي مساعدة من الوليد بن طلال، ويكون رقم الاتصال بمؤسسة الوليد بن طلال هو: 966112110000، حيث يتم الاتصال بهذا الرقم للوصول إلي أي استفسارات تخص مساعدة الوليد بن طلال، ويتم الرد على جميع استفسارات المواطنين للحصول علي مساعدة الوليد بن طلال.
التسجيل في مساعدة الوليد بن طلال
يتم التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال عند الطلب إلكترونيا، حيث توجد للمؤسسة موقع خاص لها يتم من خلاله التسجيل عن طريق الانترنت، ولاكن بعد اتباع بعض الخطوات التي سوف نوضحها كالتالي:
- نقوم بالدخول إلي موقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.
- عليك تسجيل الشيء التي تحتاج اليه.
- نقوم بإدخال جميع البيانات مثل رقم الهاتف الجوال والاسم و الرقم القومي للبطاقة و كلمة المرور والبريد الإلكتروني.
- نقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الموقع.
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