أفضل طريقة للتقديم لطلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد ال سعود

منذ قديم الأزل تحرص الأسرة المالكة بالمملكة العربية السعودية على تقديم كافة أشكال المساعدة لجميع المواطنين داخل المملكة، ومنها مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد التي زاد إقبال المواطنين عليها خلال عام 2022م، وذلك من خلال تقديم نموذج طلب مساعدة مالية تتم صياغته بشكل صحيح مستوفي المعلومات اللازمة عن المواطن والظروف المعيشية المادية الخاصة بهيكل صدق، كما تم توفير تقديم الطلب بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي الخاص لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية.

طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد

قام سمو الأمير عبد العزيز بإنشاء مؤسسة خيرية تهدف إلى مساعدة الأسر السعودية الأكثر احتياجا، من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لهم لتلبية كافة المتطلبات الأساسية، وذلك بعد تقديم كتاب نصي خاص بهم، ثم يتم إيصاله بأكثر من طريقة إتاحتها من جانب الأمير لتسهيل الأمر على المواطنين، فكل من أراد الحصول على المساعدة المالية اتباع التعليمات التالية للحصول على خطاب صحيح ومقنع:

​يجب كتابة البسملة في بداية الخطاب. وفي بداية المقدمة يتم توجيه كامل الاحترام والتحية لسمو الأمير عبد العزيز. ثم يبدأ بتوضيح الأسباب الخاصة به لطلب المساعدة المالية بشكل مرسل ومميز ومرتب. إرفاق جميع الإثباتات الخاصة بالأزمة المالية التي يمر بها. وينهي خطابه بتقديم التقدير الكامل للأمير مع تمنياته بالموافقة على الطلب الخاص به. ثم يقوم بتدوين الاسم بالكامل ورقم بطاقة الهوية ومحل الإقامة وتوقيع المرسل ورقم الجوال للتواصل معه.

عبد العزيز بن فهد يساعد المحتاجين

سمو الأمير دائم الحرص على مساعدة المحتاجين، بالإضافة إلى توفير لهم السبل للتواصل معه أو مع المؤسسة الخيرية التي قام بتأسيسها، حيث يستطيع كل مواطن سعودي أو أسرة تحتاج مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد، إرسال الطلب الخاص بها (وقد تطرقنا إلى التعليمات الخاصة به خلال الفقرة السابقة) من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، كما يمكن التواصل مع المؤسسة عبد العزيز بن فهد من خلال الطرق التالية: