مصرف الراجحي و أهم الشروط التي يجب توافرها للحصول علي التمويل الشخصي 2022

وعن أهم الأحداث وأخبار المملكة العربية السعودية ؛ نتحدث اليوم عن أهم مصرف داخل الشرق الاوسط والعالم مصرف الراجحي . نعلم جيدا الدور القوي الذي يقوم به مصرف الراجحي في رفع اقتصاد المملكة العربية السعودية ؛ وذلك من خلال عمليات التمويل التي يقوم بتقديمها . وكذلك تنويع عمليات القروض التي يقوم من خلالها بمساعدة أبناء الوطن السعودي . فأنه نعلم جيدا أن بنك الراجحي يعد من أكبر وأعرق البنوك في المملكة العربية السعودية . والذي قد تم تأسيسه منذ عام 1957 ميلاديًا . كما أنه وعن شرعية عمليات التمويل المقدمة من بنك الراجحي فأنها تعتمد دوما على توافقها مع الشريعة الإسلامية وأحكامها . وهذا مايميز تلك التمويلات والتي ترسخ الطمأنينة في الحصول على تلك القروض . وكذلك هوامش الربح البسيطة . كما أن مصرف الراجحي يمتلك خبرة كبيرة ترسخ مبدأ الثقة في نفوس كافة عملائه الكرام . وعن أول فرع قد افتتح بنك الراجحي كان في حي الديرة بمدينة الرياض ؛ وكان هذا الفرع مخصص بالرجال فقط . وعن ثاني افتتاح تم فتحه كان في عام 1979 ميلاديًا في حي الشمسي ؛ وكان مخصصا للنساء السعوديات فقط . إلا أن تم تطويره وازياد فروعه بثقة عملائه التي امتاز به مصرف الراجحي . كما أنه كما ذكرنا يبث الطمأنينة بقلوب كل متقدم على عمليات التمويل والقروض ؛ وذلك لاعتماده على كافة مبادئ الدين الإسلامي . ومن خلال مقالنا عبر موقعنا موقع ثقفني سوف نتعرف سويا عن أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم للحصول على التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي ؛ و كل ما يخص التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.

أهم الشروط التي يجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

نعرف جيدا أن بنك لدية الشروط التي يتم عرضها في كل عمليات تمويل مقدمة ولكن هنا مصرف الراجحي عرض بعض الشروط السلسة والتي يجب أن تتوافر في كل متقدم للحصول على هذا التمويل من مصرف الراجحي والتي سوف نعرضها ونتعرف عليها سويا :

اولا / نعلم جيدا أنه يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية بمعنى أن يكون عمره يتراوح ما بين 25 عاما حتي 55 عاما . أما اذا كان المتقدم متقاعدا فيلزم أن يكون عمره اقل من سبعون عاما لكي يتمكن من الحصول على التمويل الشخصي .

ثانيا / كما أنه يجب المتقدم عاملا باحد الاعمال المعتمدة من قبل مصرف الراجحي وذلك باعتباره جهة رسمية.

ثالثا / كذلك يجب أن لا يقل دخل المتقدم على قرض التمويل الشخصي عن ألفين ريال سعودي . وفي حاله كون المتقدم من المتقاعدين فيجب أن لا يقل دخله عن 1900 ريال سعودي .

رابعا / كما أنه للعلم قد حدد مصرف الراجحي أن الفترة المحددة لعملية السداد لذلك القرض لا تقل عن خمسة سنوات.

ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني عرضنا علي حضراتكم اهم الشروط التي يجب توافرها في كل متقدم للحصول علي التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي نتمني ان نكون عرضناها بشكل بسيط تكونوا قد استفدتم من خلالها لكم منا دوام النجاح والتوفيق .