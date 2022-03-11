طريقة الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي.. رقم التواصل مع الديوان الملكي للمساعدات

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عمر شويل - جدة طريقة الحصول على مساعدة مالية ورقم التواصل مع الديوان الملكي، من الكلمات التي تتصدر كافة محركات البحث في المملكة العربية السعودية، من قبل المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي لاستخدامها في الكثير من الأغراض المختلفة، فهناك من يرغب في مساعدة مالية لسداد الديون والقروض، وإجراء العمليات والمساعدة على المعيشة وغيرها من الأمور التي تحتاج لمساعدات، ويعتبر الديوان الملكي واحد من أهم المؤسسات المهمة في المملكة، والذي يمكن من خلالها أن يتواصل الملك سلمان مع المواطنين وتقديم الخدمات المختلفة لهم، وإليكم متابعينا الكرام طريقة الحصول على مساعدة مالية ورقم التواصل مع الديوان الملكي.

طريقة الحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي

الكثير من المواطنين يرغبون في تقديم طلب للمساعدات المالية من الديوان الملكي، ومن أجل الحصول على المساعدات المالية لابد من اتباع الخطوات التالية:

يتم تقديم طلب مساعدة إلى مكتب الديوان الملكي السعودي tawasol.royalcourt.gov.sa

كتابة كل البيانات المطلوبة الخاصة بالمرسل للطلب من الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف والعنوان.

قم بإرسال الرسالة للبريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي.

أو الاتصال على أرقام الديوان الملكي لمعرفة قبول الطلب أو رفضه.

رقم الديوان الملكي السعودي

هناك رقم خاص بالديوان الملكي السعودي، والذي من خلاله يمكن للمواطنين السعوديين في التواصل مع مكتب الديوان الملكي، وتقديم طلب المساعدة، ورقم الديوان هو 8004000000، بالإضافة إلى الاتصال على رقم 920030003، كما يمكن التواصل مع الديوان الملكي عبر الموقع الرسمي الخاص بالديوان عبر شبكة الأنترنت.

صيغة طلب مساعدة للديوان الملكي

هناك عدد من النماذج المختلفة لصيغة طلب المساعدة المقدم إلى الديوان الملكي، حيث يتقدم به المواطن ويترقب النظر في الطلب لحين قبوله أو رفضه، وإليكم نموذج سهل جداً يمكن تقديمه للديوان الملكي للحصول على المساعدة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة وبعد،

أتقدم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمير الديوان الملكي السعودي، بطلب للحصول على الدعم المالي من قبل الديوان الملكي، حيث أنني أحتاج لهذه المساعدة بغرض التالي مع ذكر الغرض من المساعدة.

وأتمنى من خادم الحرمين الشريفين قبول الطلب مع ذكر الصعاب التي توجهها.

في النهاية يتم توجيه الشكر للملك.

نذكر الاسم والعنوان ورقم الجوال مع إرفاق المستندات التي تتطلب منك.