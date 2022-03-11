خبز الشوفان المشبع للرجيم السريع حضريه بسهولة

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عمر شويل - جدة خبز الشوفان المشبع للرجيم، يعد خبز الشوفان من أنواع الخبز الذي يتصف لمن يتبع نظام غذائي خاص بالرجيم، وتلك الخبز سهل في التحضير والمكونات، لا يحتاج سوا دقيق الشوفان الناعم والماء أو الحليب خالي الدسم، فمن خلال تلك السطور القليلة سنوضح لكم متابعينا الكرام طريقة تحضيرخبز الشوفان ومكوناته البسيطة حتى يتم عمله بكل دقة وبشكل صحيح.

يعتبر الخبز المشبع من المأكولات الصحية التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، فيتم تحضير رقائق الخبز شوفان المشبع بخطوات بسيطة للغاية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير تلك الخبز وسنوضح المكونات والمقادير المظبوطة.

طريقة تحضير خبز شوفان المشبع:

يتم تحضير رقائق الخبز شوفان المشبع بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وتلك المقادير هي:

كأسان من دقيق القمح الأسمر.

كأس من الشوفان الخشن.

ربع كوب من الكينوا.

ربع كأس من جنين القمح.

ربع كأس من بذور الشيا.

ربع كأس من بذور الكتان.

نصف كأس من المياه الدافئة.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من الخميرة.

ربع كأس من الزيت.

ربع كأس من اللبن البودرة.

ملح.

مقادير التقديم:

رومي مدخن.

بيض مسلوق.

شرائح من السلطة.

خطوات تحضير الخبز شوفان المشبع:

يتم تحضير رقائق خبز ااشوفان المشبع بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات تكمن في كلًا من التالي:

الحصول على طبق عميق ويتم وضع فيه المياه الدافئة مع الخميرة والعسل ويتم تقليبهم جيدًا مع بعضهم البعض. القيام بإضافة الزيت واللبن البودرة مع الشوفان الخشين والكينوا مع الاستمرار في التقليب ثم يتم إضافة الملح. بعد ذلك يتم إضافة جبنين القمح وبذور الكتان مع بذور الشيا والاستمرار في التقليب ثم يتم إضافة الدقيق الأسمر. القيام بتقليب المقادير بصورة جيدة لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. القيام بفرد العجينة ثم يتم تقطيعها إلى أشكال دائرية ثم يتم رصها في صينية مدهونة بالزيت. يتم إدخالها إلى الفرن لحين أن تنضج شرائح الخبز المشبعة وتصبح مقرمشة. يتم وضعها في أطباق التقديم ثم يتقدم في وجبة الإفطار بجانب البيض المسلوق أو الرومي مع السلطة وبالهناء عليكم جميعًا.

فوائد الخبز المشبع للرجيم:

تعددت فوائد الخبز المشبع التي من بينها كلًا من التالي:

يعتبر الخبز المشبع من أنواع الخبز الشهية التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية المهمة للجسم.

كما يحتوي على الألياف التي تعمل على إنقاص الوزن فهو مفيد للغاية لمن يرغب في اتباع نظام غذائي سليم.

مقادير تحضير خبز الشعير للرجيم:

يتم تحضير مكونات خبز الشعير بكل سهولة من خلال السطور التالية سنوضح لكم المقادير بالتفصيل:

ثلاثة أكواب كبيرة من دقيق الشعير الناعم.

ملعقة صغيرة واحدة من الملح.

ملعقتان صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقتان كبار من عسل النحل الأبيض.

بيضاتان حجم وسط.

نصف كوب من زيت الكانولا.

كوب كبير من الحليب خالي الدسم.

طريقة تحضير خبز الشعير بالخطوات:

بالأول قومي بوضع دقيق الشعير في اناء غويط وضعي معه الملح والبيكنج بودر. ثم بعد ذلك قومي بوضع البيض واخلطيهم جيدا. الخطوه التالية ضعي الزيت والحليب والعسل، وقومي بدعكهم جيدا حتى يتم تجانس المكونات سويا. بعد ذلك قومي بتقسيمها لكرات صغيرة واتركيها لمدة ربع ساعة ثم افرديها كالخبز. ثم قومي باشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة، وادخليها بالفرن حتى تنضج تماما.

طريقة عمل خبز الشوفان الصحي:

يعد خبز الشوفان المشبع من أسهل الطرق في تحضيره، وله أكثر من وصفة في التحضير، وسوف نقدم لكم من خلال السطور القادمة المكونات.

مكونات خبز الشوفان الصحي:

نصف كيلو من الدقيق المنخول.

٢٠٠ جرام من الشوفان.

نصف لتر من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير عجينة خبز الشوفان

اسكبي مقدار الشوفان في الكبة الكهربائية، ثم قومي بطحنه جيدا، ثم ضيفيه إلى مقدار الدقيق في وعاء مناسب للخلط. ضيفي مقدار الملح، والماء إلى خليط الشوفان والدقيق، ثم قلبيهم لمدة ١٥ دقيقة، بواسطة العجانة الكهربائية، حتى يتكون خليط مثل العجينة اللينة. قسمي عجينة الشوفان إلى أربع كرات متوسطة الحجم، ثم قومي بفردهم جيدا. ضعي مقلاة واسعة على نار متوسطة الحرارة، ثم ضعي بها قرص عجين، ثم اتركيه حتى ينضج من الأسفل، ثم قلبيه على الجهة الأخرى، ثم اتركيه حتى ينضج تماما. اتركي الخبز جانبا، ثم ضعي العجين واحدة تلو الأخرى في المقلاة، حتى يصبح خبز الشوفان الصحي جاهز للتناول.

مقادير خبز العدس الأصفر الصحي:

كوب كبير من العدس الأصفر المطحون أو بمقدار 200 جرام.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الكركم.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير العدس الأصفر الصحي:

في البداية قومي بطحن العدس الأصفر جيدا حتى يصبح مثل الدقيق. ثم بعد ذلك ضعي الكركم والملح واسكبي الماء واعجنيهم مثل العجين السائل الخاص بالكريب. ثم بعد ذلك سخني المقلاه على درجة حرارة متوسطة وضعي بها نقطة صغيرة من الزيت. ثم اسكبي غرفة من العجين في الطاسة، حتى تصبح مثل الخبز واقلبيها على الوجه الآخر حتى تنضج تماما.

طريقة تحضير خبز بدقيق الذرة:

يعد الخبز من أساسيات الوجبات المشبعة، ولكن هناك العديد والكثير من الوصفات لعمل الخبز المشبع لمن يتبع حمية ونظام غذائي صحي للرجيم، فمن أهم أنواع الخبز الذي سنتحدث عنه اليوم خبز دقيق الذرة الأصفر الصحي للرجيم.

مقادير خبز دقيق الذرة للرجيم:

كوب ونصف من دقيق الذرة الأصفر الناعم.

نصف كوب كبير من دقيق الشوفان المطحون.

بيضاتان كبار.

كوب كبير من اللبن خالي الدسم.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

رشة من الملح الناعم.

بالخطوات طريقة تحضير خبز الذرة الأصفر:

في البداية قومي بنخل دقيق الذرة مع دقيق الشوفان ورشة الملح والبيكينج باودر، وبعد نخلهم اتركيهم جانبا. بعد ذلك حضري وعاء غويط وضعي به المكونات السابقة، ثم اسكبي الحليب بالتدريج، وقومي بالعجن حتى تتجانس المكونات سويا. اصنعي كرات من العجينة، ثم قومي بفردها بالنشابة. حضري المقلاة ساخنة على نار متوسطة وضعي بها العجين لحين ينضج وقومي بقلبها لينضج من الوجه الأخر.

مقادير خبز دقيق النخالة مع الشوفان للرجيم:

تعد مكونات خبز الرجيم بسيط وخفيف ومتواجد في كل منزل، فمن خلال المقال سنتعرف على المقادير:

كوب ونصف من دقيق النخالة الناعم.

نصف كوب كبير من دقيق الشوفان المطحون.

بيضة واحدة كبيرة.

كوب كبير من اللبن خالي الدسم.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

رشة من الملح الناعم.

طريقة تحضير خبز دقيق النخالة مع الشوفان:

قومي بنخل دقيق النخالة مع دقيق الشوفان ورشة الملح والبيكينج باودر، وبعد نخلهم اتركيهم جانبا. بعد ذلك حضري وعاء غويط وضعي به المكونات السابقة، ثم اسكبي الحليب بالتدريج، وقومي بالعجن حتى تتجانس المكونات سويا. اصنعي كرات من العجينة، ثم قومي بفردها بالنشابة. حضري المقلاة ساخنة على النار ثم ضعي العجين لحين ينضج وقومي بقلبها لينضج من الوجه الأخر.

مقادير تحضير خبز الدقيق الأسمر للرجيم:

يتم تحضير مكونات خبز الدقيق الأسمر بكل سهولة من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم المقادير والمكونات بالتفصيل:

مكونات خبز الدقيق الأسمر الصحي:

نصف كيلو من الدقيق الأسمر المنخول.

ربع كيلو من دقيق الشوفان المطحون الناعم.

نصف لتر من الماء.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير خبز دقيق الأسمر:

نخل الدقيق الأسمر جيدا ومعه دقيق الشوقان الناعم، ثم ضعي رشه الملح والبيكينج باودر، ثم بعد نخلهم اتركيهم جانبا.

حضري كروانة غويطة وضعي بها المكونات السابقة، ثم اسكبي الماء بالتدريج، وقومي بالعجن حتى تتجانس المكونات معًا.

اصنعي كرات من العجينة، ثم قومي بفردها بالنشابة.

حضري المقلاة ساخنة على النار ثم ضعي العجين لحين ينضج قلبها لينضج من الوجه الأخر.

مكونات خبز فينو بالشوفان:

يعد خبز الفينو بالشوفان من أفضل أنواع المخبوزات المحببة لدى من يتبع حمية رجيم للتخسيس بشكل سريع، سوف نحضر المكونات سويا من خلال السطور القادمة.

مكونات الخبز الفينو:

250 جرام من دقيق الشوفان.

500 جرام من الدقيق الأسمر.

كيس من الخميرة الفورية.

2 كوب كبير من الماء الدافئ.

رشه ملح.

ملعقة سكر صغيرة.

طريقة تحضير العيش الفينو بالشوفان:

بالبداية انخلي دقيق الشوفان ودقيق الأسمى ورشه الملح والبيكينج باودر، وبعد نخلهم اتركيهم جانبا.

قومي باحضار أناء عميق وضعي به المكونات السابقة، ثم اسكبي الماء عليهم، وقومي بالعجن حتى تتجانس المكونات سويا.

اصنعي كرات من العجينة، ثم قومي بفردها لأصابع حتى يتم عملها للعيش الفينو.

حضري صنية وضعي بها العجين وبعدها ادخليها الفرن حتى تنضج.

طريقة عمل خبز الكيزر بالشوفان:

خبز الكيزر من المخبوزات المحببة لدى الجميع الكبار والصغار، ويتم عمله في الساندوتشات برجر الدجاج أو برجر اللحم، اليوم سنوضح لكم طريقة عمل خبز الكيزر لمن يتبعوا الرجيم سنحضره بدقيق الشوفان، وسنوضح المقادير وطريقة التحضير خلال السطور القادمة.

مقادير خبز الكيزر بالشوفان: