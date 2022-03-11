تمويلك في دقائق من مصرف الراجحي تمويل شخصي بدون كفيل لسداد المديونية وبدون حد أقصى

لسداد ديونك تمويل سريع بشروط ميسرة للغاية بدون كفيل وبدون حد اقصى وعلى فترة سداد طويلة من مصرف الراجحي، حيث تزداد عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول التمويل الشخصي من الراجحي، حيث يقدم المصرف تمويل شخصي بدون كفيل لسداد المديونية عروض مصرف الراجحي على المنتجات التمويلية، ومن خلال مقالي نوضح شروط التمويل مزاياه وكيفية الحصول على التمويل، والتمويل مقدم من الراجحي من أجل إتاحة المساعدات المالية بصورة سهلة بهامش ربح تنافسي تشمل الغير سعوديين والمتقاعدين أيضاً، وهذا النوع من القروض يتم بأسرع إجراءات ممكنة لكي يقدر العميل على سداد المديونية بمبالغ مالية دون تحديد حد أقصى للتمويل، مع إمكانية السداد المبكر في أي وقت وفق أنظمة سمة، حيث يتيح الراجحي مميزات كثيرة تميزه عن بقية البنوك والشركات الأخرى خاصة في حسن التعامل خدمة العملاء من قبل فريق كبير يقوم بمساعدة كل من له استفسار عن القرض.

عرض جديد التمويل الشخصي لسداد المديونية من الراجحي:

من الجدير بالذكر ان تمويل سداد المديونية كما تم توضيحه من خلال صفحة الراجحي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر، بإنه يعد منتج من المنتجات الوطنية الذي تم إعدادها وتخصيصها بهدف سداد المديونية التي هي عبئ على العميل، لا يطلب المصرف كفيل من أجل الحصول على القرض، متاح لجميع المواطنين ساكني المملكة العربية السعودية من لهم الجنسية والأجانب أيضاً، بدون أن يشترط حد أقصى للقرض مما يتيح للعميل أكبر استفادة من خلال طلب قرض بسقف مرتفع لكي يتمكن من تسديد كل مسؤولياته المالية، وهكذا يعد بنك الراجحي من أفضل البنوك في السعودية نظراً لتوفير التسهيلات ومرونة الأقساط بأطول فترة ممكنة.

مميزات التمويل الشخصي لسداد المديونية من مصرف الراجحي:

اهم مزايا التمويل فترة السداد حتى 60 شهر بأقل قسط يحدد حسب راتبك.

ومن مميزاته سرعة إتمام الإجراءات.

ومن مزاياه التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية الحصول على التمويل متاح للعملاء (الأشخاص الذين أوشكوا على التقاعد – المتقاعدين بالفعل)

ومن مميزات التمويل لا يحتاج البنك إلى كفيل للحصول على المال.

ومن مزاياه ايضا إسترداد الرسوم الإدارية على بطاقة العميل الائتمانية أو مسبقة الدفع.

ومن مميزات التمويل بهامش الربح تنافسي مقارنة بين الشركات والبنوك الأخرى.

ومن اهم مزاياه الإعفاء من المديونية في حالة العجز الكلي والوفاة لا قدر الله.

كيفية الحصول على التمويل الشخصي لسداد المديونية: