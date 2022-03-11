نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُحدث جدول اسعار البنزين في السعودية لشهر مارس 2022 سعر البنزين 91 الجديد من Aramco تسعيرة أرامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول اسعار البنزين في السعودية ، تعتبر أحد الأمور التي يبحث عنها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في الساعات الأخيرة هو سعر البنزين الجديد الذي أعلنت عنه شركة أرامكو منذ قليل، وذلك في ظل التحديثات التي تقوم بها شركة النفط العالمية كل شهر بما يتلائم مع الاقتصاد العالمي والمحلي، وتعد أحد الأنواع الأكثر بحث هو بنزين 91 بالإضافة إلى 95 والذي يعتبران أهم مشتقات النفط التي تستخدم في المركبات والسيارات سواء الحديثة أو القديمة، وبالأخص مع التطورات التي حدثت في الإقتصاد في جميع أنحاء العالم نتيجة الأمور السياسية التي تجري مما جعل النفط يرتفع في الأيام الماضية، ويعد جدول اسعار البنزين في السعودية مثبت حتى اليوم العاشر من الشهر المقبل.

جدول اسعار البنزين في السعودية لشهر مارس

تعتبر المملكة العربية السعودية هي أحد أكبر مصدري ومنتجي مشتقات النفط في العالم، ويتميز البنزين السعودي بكونه ذو جودة عالية حيث يوجد مصانع تكرير النفط والتي تقوم بفصل المواد على أعلى مستوى ممكن، وتفتخر الشركة العالمية أرامكو بأن نسبة الرصاص التي تتواجد داخل مشتقاته منعدمة على عكس العديد من الشركات الأخرى التي تنتج البترول، وتعتبر مادة الرصاص ضارة لمحركات السيارات يذكر بأن جدول اسعار البنزين في السعودية يشمل عدد كبير من الأنواع والتي نستعرضها في السطور المقبلة.

سعر البنزين الجديد من أرامكو

سعر البنزين 91 2.18 ريال سعودي سعر لتر البنزين 95 2.33 ريال سعودي تسعيرة الكيروسين 0.70 ريال سعودي سعر الغاز المسال 0.75 ريال سعودي

تسعيرة البنزين في السعودية

ويوجد إختلاف شاسع بين بنزين 91 و95 حيث أن النوع الأول المذكور يمكن إستخدامه في السيارات حديثة الطراز في حين 95 يمكن إستخدامه في المركبات التي تقدم أداء عالي، ويمكن معرفة النوع الأنسب للسيارة التابعة لكم من خلال دليل السيارة أو عبر توجيه سؤال إلى معرض السيارات، وفي جميع الأحوال فإن القيام بعملية ملئ وقود المركبة بأعلى من الموصى به لن يفيد، يذكر بأن جدول اسعار البنزين في السعودية الموضوع سوف يحدث في حالة إعلان أرقام جديدة من قبل أرامكو.

ويتم عمل فصل للمواد البترولية عن بعضها البعض من أجل الحصول على المشتقات المعروفة والتي تمر بعدة مراحل، يذكر بأن شركة أرامكو قد أعلنت عن الدخول في مشروع جديد وهو بتروكيماويات في دولة الصين لزيادة إنتاجها، وتعتبر أرامكو أكبر شركة في الشرق الأوسط في مجال النفط، وشهدت اسعار البنزين خلال الأيام الماضية إرتفاع بالتزامن مع الأزمة التي تمر بها بعض الدول خلال الفترة الراهنة.