تمويل شخصي سريع 5000 ريال بدون كفيل عبر منصة سلفة 1443

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عمر شويل - جدة منصة سلفة من أهم الشركات في المملكة العربية السعودية التي تعمل على توفير التمويل الشخصي السريع لكل من يحتاج للمال في وقت قصير، وتوفر القرض السريع مبلغ من أول ألف ريال سعودي وحتى خمسة آلاف ريال سعودي، وتلك القرض السريع بدون ضامن أو كفيل، فمن خلال تلك السطور القليلة القادمة سنوضح كل ما يخص القرض سواء الشروط أو طريقة التسجيل.

تعتبر منصة سلفة الإلكترونية هو حل مثالي وسريع في تخطي كافة الظروف الطارئة وفك كافة الأزمات المالية من خلال توفير المال في شكل سلفة فورية فقد تستمر لستة أشهر، فقد يتسم ذلك القرض بأنه لا يشكل عبء على المواطن ويمكن أن تزيد مدة السداد لكافة محدودي الدخل.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل:

أعلنت منصة سلفة عن مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل الحصول على المساعدة من المنصة،شروط التمويل الشخصي من منصة سلفة بسبب الطلبات الكثيرة التي تقدمت من أغلب الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية إلى المنصة، لكي يحصلوا على التمويل وضعت المنصة عدة شروط هامة لكي يتم التمويل الشخصي في منصة سلفة، كما يوجد مميزات في المنصة سنتحدث عنها بالتفصيل، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يلزم على العميل أن يكون موظف في القطاع الحكومي لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر وإذا كان يعمل في القطاع الخاص يلزم ألا تقل الفترة عن ستة أشهر.

كما يلزم أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 4000 ريال سعودي.

منصه سلفة تسمح للجميع بالتسجيل عبر منصة سلفة للتمويل الشخصي ابتداء من عمر 18 عام وحتى 60 عام.

يلزم على المتقدم للتمويل الشخصي بأن يكون سعودي الجنسية.

يجب على المتقدم للسلفة أن يقدم صورة من الهوية الشخصية، وتكون سارية وليست منتهية.

طريقة التقديم للحصول على التمويل عبر منصة سلفة بالسعودية:

الدخول الى الموقع الرسمي للمنصة سلفة الإلكترونية وعمل حساب جديد من ايقونه التسجيل.

وعمل حساب جديد من ايقونه التسجيل. بعد ذلك يتم تسجيل البيانات الشخصية والوظيفة وقيمة الراتب والمعلومات التي يتم طلبها في النموذج.

الخطوه التالية يتم تحديد قيمة التمويل الذي يتم الحصول عليه، وهو من 1000 ريال سعودي وحتى 5000 ريال سعودي.

بعد ذلك سيتم التحقق من صحه البيانات التي تقدمت بها عبر منصة سلفة.

بعد التحقق من صحه البيانات يتم ايداع المبلغ في الحساب.

معلومات هامة:

تجدر الإشارة بأن استمارة صدور فاتورة السداد كل يوم 28 فى الشهر، وذلك عند حالة الموافقة على طلب التمويل من بعد يوم 25 في الشهر الحالي، لذلك تصدر الفاتورة كل يوم 28 فى الشهر.

مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة:

من أهم المزايا للتمويل الشخصي من منصة سلفة بأنه متوافق لأحكام الشريعة الإسلامية. تعد فترات السداد عبر منصة سلفة ميسرة ومجدولة. عند التقدم للسلفة، يتم إيداعها في السريع بعد التأكد من صحة البيانات. يعتبر هامش ربح تنافسي عبر تمويل الشخصي من منصبه سلفة. يتم ملأ كافة البيانات وهي الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول والكثير من البيانات. كتابة رقم الهاتف من أجل توثيق البيانات. يتم الاشتراك في المنصة لكي يتم توثيق البيانات. سيأتي إليكم رسالة عبر البريد الإلكتروني تحتوي على بيانات الحساب في منصة سلفة. يجب قراءة كافة الشروط والأحكام المتواجدة في العقد وأن يتم الموافقة عليها.

أسئلة شائعة على منصة سلفة:

هل یمكنني الحصول على أكثر من تمويل ؟

حتى يتم الحصول على تمويل شخصي أخر من على منصة سلفة، يجب في الأول بأن تقوم بسداد الدفعات التي تم جدولتها بالكامل، حتى تحصل على تمويل جديد.

كما يمكن الحصول على تمويل أخر عند الأنتظام في السداد، وعدم تأخير أي دفعة سابقة.

هل سلفه جهة مرخصه للتمويل؟

نعم، منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية، هي اول منصة تهتم بالتمويل الشخصي السريع للأفراد، وحاصلة على ترخيص من البنك المركزي السعودي لمزاولة التمويل لكل من يحتاج سلفة سريعة بشروط ومعاير معينة، وتخضع للشروط والمعاير الشريعة الأسلامية، وتقدم السلفة من أول ألف ريال سعودي وحتى خمسة آلاف ريال سعودي.

ما هو المقصود بالتمويل شخصي ؟

يعتبر التمويل الشخصي هو عبارة عن قرض لأي نوع من استخدماتك الشخصية مثل سداد فواتيرك، أو تجديد منزلك، أو يمكن الأقتراض لمستلزمات سفر، أو حتى لشراء أي مستلزمات أخرى شخصية، أو لأمر طارئ تحتاج للمال بشكل ضروري ومهم، والمبلغ الذي يقترضه الشخص صغير ويحتسب بمعدل شهري لشكل ثابت.

ما هي المؤهلات المتوفرة لكي أحصل على التمويل؟

للحصول على التمويل الشخصي، يجب بأن يكون المتقدم سنه لا يقل عن 18 سنة، ويجب أن يكون سعودي الجنسية، يجب أيضا بأن يكون له أثبات دخل من جهة حكومية أو جهة قطاع خاص معتمد،

وعند جهة قطاع خاص به يجب بأن يقدم السجل الأئتماني، ولمزيد من المعلومات يجب الأطلاع عن جميع الشروط.

ما هي طرق السداد المتاحة للتمويل الشخصي؟

طريقة سداد التمويل الشخصي؛ سيتم سداد القرض الشخصي عبر دفعات شهرية محددة ثابتة بالحساب، حيث أن منصة سلفة تمنح للعملاء جميعا مرونة في السداد الشهري للقرض، كما تعمل المنصة على تنبيه العميل قبل حلول سداد الشهر عبر وسائل عديدة ومختلفة، مثل رسائل على البريد الإلكتروني الخاص بالعميل أو عبر رسائل خاصة برقم الجوال أو عبر التقویم المتواجد في حساب العميل الشخصي بمنصة سلفة.

‏ما الذي تقدمه منصة سلفة؟

تعد منصة سلفة هي أول منصة في المملكة العربية السعودية تعمل على التمويل الشخصي السريع عبر المنصة الإلكترونية، حيث يمكن لمن يحتاج للتمويل السريع بالتقديم بطلب وملئ النموذج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي بالمنصة أو من خلال تنزيل التطبيق الخاص بالمنصة عبر متجر بلاي على الهاتف المحمول، وتقديم الطلب أو عبر التوجه إلى مقر الشركة بالسعودية.‏

ماذا أفعل عند وصولي رسالة بالحد الشهري بالطلبات؟

معنى ذلك الرسالة بأن طلبك لم يتم الموافقة عليه بالوقت الحالي، كل ما عليك بإعادة تقديم الطلب مرة ثانية، في منصة سلفة تقوم في كل وقت لأخر بتفعيل خدمة الطلبات لدفعة محدودة من الطلبات الخاصة بالسلفة، لأن منصة سلفة تعمل بالنظام التجريبي الخاص بالبنك المركزي السعودي، وفي حال لم يتم تقبل الطلب نعتذر منكم ونتمنى بأن يحالفك الحظ مرة أخرى.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على تمويل الشخصي؟

متطلبات التمويل الشخصي مصرف الراجحي لها العديد من المتطلبات التي يحتاجها بنك الراجحي من الشخص الذي يريد القرض، ومن أهم المتطلبات ما يلي:

البطاقة الشخصية.

أوراق الإقامة.

إثبات الراتب الشهري الخاص به.

تقديم طلب للحصول على التمويل.

ما قيمة المبلغ الذي يمكن طلبه للتمويل؟

يمكن للمتقدم على التمويل طلب مبلغ مالي ما بين ألف ريال سعودي وحتى خمسة آلاف ريال سعودي كحد أقصى، وطلب المبلغ الذي تحدده المنصة له معاير على حسب استناد المعلومات الخاصة بالمتقدم، ومن حسب المعلومات الخاصة بك يتم اقتراح التمويل الشخصي الخاصة لكم والموافقة عليها فوري.