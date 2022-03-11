استعلام عن النتائج بالسجل المدني من نظام نور 1443 لولي الأمر تسجيل دخول

أصبح استعلام عن النتائج بالسجل المدني من أهم خدمات نظام نور المركزي في الوقت الحالي، وذلك بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم عن رفع النتائج الخاصة بالطلاب والطالبات في النظام والتي ترتبط بجميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الثاني، وبالرغم من ذلك فقد حدث ضغط عل موقع نور لاستعلام نتائج بسبب كثرة الزيارات حيث اشتكى الكثير من الطلاب عدم إمكانية تسجيل دخولهم في نظام نور في يوم أمس الخميس، وذلك للبطيء الذي حدث في تحميل صفحة الموقع ولكن يمكن ان يحاولوا من جديد حيث وعدت وزارة التربية بإيجاد حل سريع ومع ذلك وفرت البديل وهي منصة مدرستي.

يقدم نظام نور خدمة الإستعلام بإدخال رقم السجل المدني والتي يستفيد منها اولياء الأمور في استخراج نتائج ابناءهم الطلاب من خلال الدخول مباشرة على نظام نور المركزي او عبر النفاذ الموحد.

استخراج النتائج بالسجل المدني

الاستعلام عن النتيجة برقم السجل المدني

معرفة النتائج برقم السجل المدني

استعلام عن النتائج بالسجل المدني

كتابة عبارة نظام نور في محرك البحث والنقر على أول نتيجة أو الإنتقال المباشر الى رابط موقع نظام نور المركزي.

يتم ادخال السجل المدني وهو اسم المستخدم في الفراغ

مواصلة ادخال كلّ من كلمة السر الخاصة بالمستخدم على موقع نور ورمز التحقق الظاهر في الصورة المرئية أمامك.

الضغط على تسجيل الدخول

يتم الاستعلام عن نتائج المتوسطة والابتدائية من قبل ولي الأمر عن طريق النقر على إشعار بنتيجة الطالب ثم تحديد الفصل الدراسي والنقر على بحث وهكذا سوف تتمكن من استخراج النتائج خلال ثواني.

طريقة استخراج نتائج الطلاب في موقع نور بالسجل المدني

يوجد طريقة أخرى لغرض استخراج النتائج بالسجل المدني وهي

تسجيل الدخول في نظام نور بالسجل المدني وكلمة السر او عبر الضغط على أيقونة “للدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد” إدخال اسم المستخدم وكلمة السر المطابقة لبيانات منصة أبشر المسجل بها. الرجاء ادخال الرمز المرئي الظاهرة بالصورة أمامك ثم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول استلام كود التحقق المؤقت المرسل على الجوال وإعادة إدخاله في المربع ثم اضغط متابعة خلال لحظات قليلة يتم تحويل المستخدم الى موقع نظام نور في الصفحة الرئيسية مرر المؤشر للأسفل وأختار أيقونة تقارير ثم كشوف الدرجات ثم اضغط تبويب اشعار بنتيجة الطالب ثم تقوم بتحديد الفصل الدراسي للمستعلم عنه النقر على ابحث

وهكذا تمكنا من الإجابة على سؤال ولي الأمر المسجل في نظام نور وهو كيف اطلع نتائج الطلاب من نظام نور.