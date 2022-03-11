طريقة الاستعلام عن الرصيد في بنك الراجحي عن طريق الجوال أو الإنترنت بالتفصيل

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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن الرصيد في بنك الراجحي يعد من الأمور التي أصبحت تهم المواطن السعودي وتتم بعدة طرق بسيطة وميسرة ولكل مواطن مستفيد الحرية في اختيار ما يناسبه من هذه الطرق، ومن أهم تلك الطرق؛ هي طريقة الاستعلام عن رصيد مَصْرِف الراجحي عن طريق الهاتف الجوال الخاص بصاحب الطلب أو الاستعلام عن طريق النت وعى موقع ثقفني سوف يتم توضيح ذلك بالتفصيل.

طريقة الاستعلام عن الرصيد في بنك الراجحي

تأتي خطوات طريقة الاستعلام عن الرصيد في بنك الراجحي 1443 – 2022 على النحو التالي الذكر:

يتم الولوج المباشر إلى رابط الموقع الرسمي مَصْرِف الراجحي.

سيظهر للمستعلم أمامه شاشه تحتوي على العديد من الخِدْمَات.

عليه القيام باختيار أيقونة (الخدمة المصرفية للأفراد) والضغط عليها.

القيام بـِ إدخال الرَّقْم السري الخاص به.

إدخال رَقْم بطاقة الصراف الآلي الخاص به.

تسجيل آخر سبعة أرقام من الحساب البنكي الخاص به.

الاستعلام عن رصيد بنك الراجحي عن طريق الإنترنت

كيفية الاستعلام عن الرصيد بنك الراجحي عن طريق النت من أهم الأسئلة التي تشغل بال الكثير من المواطنين السعوديين والغير سعوديين فقد قام البنك بوضع بعض الخطوات اللازمة لكل من يريد الاستعلام عن رصيد حسابه الشخصي من خلال النت، ومن هذه الخطوات اللازمة لذلك ما سنقدمه لكم فيما يلي:

يتم الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة ببنك الراجحي.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول على حساب العميل والنقر عليها.

تسجيل رقم الهاتف الجوال الخاص به الذي قام بتسجيله في البنك.

يتم انتقال المستعلم تِلْقائيًا على الصفحة الخاصة به.

اختيار أيقونة استعلام عن رصيد حساب مصرف الراجحي.

اختيار أيقونة استمرار والضغط عليها.

كيفية الاستعلام عن رصيد بنك الراجحي عن طريق الجوال

قام بنك الراجحي بتقديم خدمة من أهم الخِدْمَات التي يريد التعرف عليها الكثير من المواطنين السعوديين والغير سعوديين ألا وهي خدمة الاستعلام عن رصيد في بنك الراجحي من خلال الهاتف الجوال الخاص بصاحب الطلب ودائما يعمل مصرف الراجحي على توفير أفضل الخدمات لعملاءه والتي تتيح لهم إمكانية الإستعلام عن الرصيد الخاص بهم من أي مكان من خلال بعض الأرقام التي تم وضعها لذلك

فروع بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية

لقد وصل عدد الفروع التابعة لبنك الراجحي بالمملكة العربية السُّعُودية والتي تم إنشاؤها لخدمة المواطنين السعوديين قد وصلت إلى أربعمائة (400) فرع وقد انتشر مَصْرِف الراجحي انتشاراً واسعاً بين دول العالم وأهم فروعه وأكبرها الموجودة في المملكة العربية السعودية ، ومن هذه الأفرع التابعة لبنك الراجحي ما يلي:

تم إنشاء أول فرع لمصرف الراجحي في ماليزيا في سنة (2006) ميلادية وقد وصل عدد الأفرع التابعة لها فيها حوالي تسعة عشر (19) فرعاً.

وفي سنة (2010) ميلادية تم إنشاء أول فرع آخر تابع له في دولة الكويت الشقيقة والذي يعد من أهم البنوك الاستثمارية التابعة لمصرف الراجحي السعودي في دولة الكويت

وفي سنة (2010) أيضًا تم افتتاح أول فرع تابع له في المملكة الأردنية الهاشمية.

أهم خدمات بنك الراجحي لعملائه

يقدم بنك الراجحي لعملائه العديد من الخِدْمَات الإلكترونية المميزة وغير الإلكترونية حتى يوفر عليهم الجهد والوقت والاستفادة من هذه الخِدْمَات والتي يتساءل الكثيرون من المواطنين عليها وعن كيفية الحصول عليها، ومن هذه الخِدْمَات التي عمل على توفيرها مَصْرِف الراجحي، ما يلي: