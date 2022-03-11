بدون كفيل تمويلك نقدى بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي أطول مدة سداد

بدون كفيل تمويلك نقدى بدون تحويل الراتب ، أحد المنتجات التمويلية التي يمكن أن يستفيد بها العميل ، حيث توفر شركة تسهيل للتمويل هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة كافة الاحتياجات المالية والشرائية أيضاً ، كما توفر شركة تسهيل للتمويل هذا التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي ، بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع إجراءات طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية.

التمويل الشخصي للمواطنين من شركة تسهيل للتمويل

شركة تسهيل للتمويل واحدة من أهم الشركات الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر شركة تسهيل للتمويل مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين.

التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة تم تصميمه ليكون مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة.

توفر شركة تسهيل للتمويل للعملاء من خلال هذا المنتج العديد من الإمتيازات التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بالطلب.

تمويل شركة تسهيل للتمويل متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

التمويل الشخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن .

موظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي وشبة الحكومي في المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة تسهيل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

توفر شركة تسهيل للتمويل القرض الشخصي بهامش ربح تنافسي وثابت.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من خيارات للسداد عديدة متاحه لدى شركة تسهيل للتمويل ، حيث يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي حتي 5 سنوات.

يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت وبدون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد فروع شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

قدم أونلاين واستفيد من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل

أتاحت شركة تسهيل للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب أونلاين من خلال موقع الشركة على الإنترنت ، حيث تتم كافة الإجراءات أونلاين ، كما يمكن أن يقوم طالب التمويل بالتوقيع على طلب التمويل الشخصي أونلاين ، وبدون الحاجة إلى زيارة فرع الشركة داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن للعميل التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من خلال فرع شركة تسهيل للتمويل داخل المملكة العربية السعودية .