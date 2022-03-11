الخارجية البريطانية: يجب حظر روسيا عن نظام سويفت بصورة كاملة

جدة - نرمين السيد - أضافت تروس خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، المملكة المتحدة ستعمل بشكل تدريجى على التقليل من الاعتماد على الطاقة الروسية، وستتعاون مع الولايات المتحدة فى حظرواردات النفط الروسية.

تابعت وزيرة الخارجية البريطانية قائلة:" سنمنع روسيا من أموالها وطائراتها من التحليق وسفنها من الإبحار".

ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا يومها الخامس عشر، وسط تنديدات غربية وحزمة عقوبات اقتصادية طالت النخبة الروسية، مقابل دعم أمنى واقتصادى وإنسانى لأوكرانيا.