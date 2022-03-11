هجوم بمسيرة على مصفاة بالرياض.. وإدانة من وزارة الطاقة السعودية

جدة - نرمين السيد - صرح مصدرٌ مسؤولٌ فى وزارة الطاقة السعودية، بأنه عند الساعة الرابعة وأربعين دقيقة تقريبًا من صباح يوم أمس الخميس تعرضت مصفاة تكرير البترول فى الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد.





ونجم عن الهجوم حريقٌ صغيرٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته. وأكّد المصدر لوكالة "واس" السعودية الرسمية، فى تصريحه، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال التخريبية والإرهابية، التى تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية فى مناطق مختلفة من المملكة، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة فى العالم، وبالتالى التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي. وكرر المصدر الدعوة التى وجهتها المملكة إلى دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، والتصدى لجميع الجهات التى تنفذها أو تدعمها.

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