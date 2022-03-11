الشيوخ الأميركي يوافق على مبيعات عسكرية لمصر بقيمة 2.2 مليار

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على بيع طائرات من طراز سي-130 سوبر هيركليز لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، وذلك بأغلبية 81 صوتا مقابل 18.

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن صفقة بيع 12 طائرة من طراز سي-130 جيه-30 سوبر هيركليز تشمل معدات دعم وقطع غيار ودعما فنيا. وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في صفقة الطائرات.

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