نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة للاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال تطبيق توكلنا في المقال التالي
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن طريق الصفحة الرسمية الخاصة بها خطوات استخراج نتائج الطلاب من خلال تطبيق توكلنا، وسوف يتم الإعلان عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من عمليات تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات الخاص بالطلاب بصورة مباشرة، وذلك من خلال تطبيق توكلنا حتى يستطيع الطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج بكل سهولة ومن خلال بعض الخطوات البسيطة التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.
كيفية استخراج نتائج الطلاب من خلال رقم الهوية عبر تطبيق توكلنا
لقد صرحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية الكثير من الطرق حتى يستطيع الطالب ولي الأمر معرفة نتائج الطلاب، ومن أشهر هذه الطرق هي استخراج النتائج من خلال تطبيق توكلنا واستخراج النتائج من خلال منصة نون التعليمية، حيث تحرص الوزارة على استخدام الأساليب الحديثة في رفع نتائج الطلاب في كل المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية في كل المواد الدراسية، وذلك بالالتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا كما أن هذه الأساليب سريعة وأكثر دقة من الأساليب التقليدية كما أنها توفر الوقت والجهد لكل الطلاب وأولياء الأمور.
خطوات استخراج نتائج الطلاب من خلال تطبيق توكلنا
بسبب الضغط الشديد على مواقع التعليم قدمت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تطبيق توكلنا حتى يستطيع أي شخص معرفة نتائج الطلاب في كل المراحل الدراسية، من دون أن يذهب إلى المدرسة وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب من انتقال فيروس كورونا ويتم معرفة نتائج الاختبارات من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي:
- يتم تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص تطبيق توكلنا.
- بعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور الخاصة به في المكان المخصص لها.
- ويكتب المستعلم كل البيانات الشخصية الخاصة به والمطلوب منه في الأماكن المخصصة لها.
- و يتم الضغط على تسجيل الدخول وبعد ذلك يختار المستعلم الخدمات الإلكترونية ثم يختار نتائج الطلاب.
- وبعد ذلك يكتب المستعلم رقم الهاتف الخاص به والبريد الإلكتروني.
- ويتم تحديد المرحلة الدراسية الخاصة بالطالب والضغط على نتائج الاختبارات.
- وسوف يتم إرسال إشعار للمستعلم عند تحميل النتيجة بصورة كاملة.
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