الخارجية الأمريكية: خطط بوتين بالسيطرة بسرعة على أوكرانيا فشلت

جدة - نرمين السيد - أضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن حديث روسيا عن نشاطات أمريكية بيولوجية فى أوكرانيا مجرد أكاذيب.

ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا يومها الخامس عشر، وسط تنديدات غربية وحزمة عقوبات اقتصادية طالت النخبة الروسية، مقابل دعم أمنى واقتصادى وإنسانى لأوكرانيا.