جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، اعتبرت فون دير لاين، قمة فرساى لحظة حاسمة بالنسبة لأوروبا، مضيفة :"أتوقع وأستعد لمناقشات مهمة فى هذه القمة". وتستضيف مدينة فرساى الفرنسية، اليوم الخميس، قمة للاتحاد الأوروبى لبحث الأزمة الأوكرانية حيث سبل مساعدة كييف وخفض واردات الطاقة الروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية: إذا فرضنا الحظر على مصادر الطاقة الروسية فسنتضرر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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