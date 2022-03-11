الرئيس الأوكرانى: إجلاء حوالى 100 ألف شخص من مدن أوكرانية خلال يومين

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى اليوم الجمعة، أن حوالى 100 ألف شخص تم إجلاؤهم من مدن أوكرانية خلال يومين، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها منذ قليل.





وفى وقت سابق، أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها فقدت الاتصال بمنشآت النفايات المشعة فى تشرنوبيل بجوار محطة الطاقة المعطوبة فى موقع أسوأ حادث نووى فى العالم عام 1986، والذى يقع الآن تحت سيطرة القوات الروسية. وقالت الوكالة فى بيان "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها فقدت اليوم جميع الاتصالات مع محطة تشرنوبيل للطاقة النووية، فى اليوم التالى لفقد الموقع الذى تسيطر عليه روسيا جميع إمدادات الطاقة الخارجية".

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