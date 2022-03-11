طريقة استعراض نتائج الطلاب من خلال منصة مدرستي

استعراض نتائج الطلاب من منصة مدرستي، توفر منصة مدرستي للطلاب وذويهم ومعلميهم خدمات متعددة أهمها هي إمكانية الاطلاع على درجات نتائج اختبارات الفصول الدراسية، وقد ساهمت بشكل كبير في تطور العملية التعليمية العام الماضي حينما كان الاعتماد على المنصات التعليمية أكبر من أي وقت مضى نتيجة لتحويل التعليم في السعودية إلى تعليم أونلاين بسبب جائحة كورونا، ويتم عرض نتائج الطلاب في مدرستي من خلال خطوات بسيطة تعرفوا عليها.

استعراض نتائج الطلاب في مدرستي

خدمة عرض نتائج الطلاب من منصة مدرستي واحدة من خدمات عديدة وهامة توفرها المنصة التعليمية الذكية منصة مدرستي فهي توفر للطلاب الجداول المدرسية سواء الحصص الدراسية أو الاختبارات النهائية كما ويتم رفع الواجبات المدرسية من خلالها وعدة خدمات اخرى عديدة، ولكن لخدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب في مدرستي تتبع الخطوات القادمة:

يقوم ولي الأمر أو الطالب باتباع رابط منصة مدرستي للتسجيل بحساب المنصة الشخصي سواء الخاص بولي الأمر أو الطالب. في الناحية اليمنى تظهر عدة اختيارات ينقر المستخدم على التقويم حتى تظهر الصفحة الخاصة بمواعيد تسليم الواجبات ومواعيد الاختبارات وما إلى ذلك. يختر المستخدم سواء كان الأب أو الابن زر اشعارات الفترة الأولى لعرض نتائج الفصل الدراسي الأول أو الفترة الثانية لعرض نتائج الفصل الثاني. بمجرد الضغط على ذلك الزر يتم نقل المستخدم لصفحة جديدة بها بيانات الطالب الشخصية مثل المدرسة واسمه والفصل الدراسي ونتيجته في صورة PDF. لعرض نتيجة الطالب من منصة مدرستي للفصل الدراسي الأول أو الثاني يقوم بالنقر على الملف لتنزيل النتيجة على الجهاز والاطلاع عليها. مع العلم أن الملف الذي يتم تنزيله يكون شاملًا لكافة درجات الطلاب الآخرين وليس للابن فقط.

عرض نتائج الطلاب من نظام نور

ويمكن أيضًا الاطلاع على نتائج الطلاب وطباعة الدرجات من خلال نظام نور التعليمي من الخطوات القادمة: