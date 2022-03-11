نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن” إعلان النتائج برقم الهوية 1443 || وزارة التعليم السعودية تُعلن نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان النتائج برقم الهوية 1443، أتاحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب في جميع المراحل الدراسية عبر موقع منصة نور الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، وقامت بـ إعلان النتائج برقم الهوية 1443 بشكل إلكتروني دون الخروج من المنزل وذلك في ظل حرص الوزارة على سلامة جميع الطلبة والطالبات من الإصابة بفيروس كورونا المنتشر في العالم كله، حيث كانت وزارة التعليم السعودية قد قامت بإطلاق منصة NOOR التعليمية تُمكن جميع الطلبة والطالبات من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بخطوات بسيطة جدًا على الإنترنت، ومن خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني.

إعلان النتائج برقم الهوية 1443

قامت الوزارة في خلال الساعات القليلة الماضية بإعلان النتائج برقم الهوية 1443 وذلك حيث من المقرر أن تنطلق الإجازة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في المملكة بداية من اليوم الخميس الموافق العاشر 10 من شهر مارس 2022 ومن المقرر أن تستمر حتى يوم التاسع عشر 19 من الشهر نفسه على أن تعود الدراسة مرة أخرى للفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي 2022 في يوم العشرين 20 من شهر ماري 2022، وكان الطلبة والطالبات قد أدوا الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في وسط تشديدات من الوزارة على تطبيق جميع التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في العالم كله.

استعلام النتائج برقم الهوية 1443

بعد أن تم إعلان النتائج برقم الهوية 1443 الخاصة بجميع الطلبة والطالبات فاصبح بإمكانهم الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم عن طريق الخطوات البسيطة التالية:-

يجب أولًا أن يتم الولوج إلى موقع منصة نور التعليمية الإلكتروني الرسمي على الإنترنت.

الرسمي على الإنترنت. ثم يقوم الطالب أو ولي الأمر بتسجيل الدخول عن طريق الحساب الخاص بهما.

يتم تسجيل الدخول عن طريق اسم الطالب وكلمة المرور الخاصة به وكذلك رمز التحقق الموجود في الصورة.

وبعد تسجيل الدخول إلى المنصة يجب على الطالب اختيار المرحلة الدراسية التابع لها والضغط على نتائجها.

يتم كتابة البيانات الخاصة بالطالب من الاسم ورقم الجلوس وكافة البيانات بشكل صحيح.

الضغط على استظهار النتائج.

تم التأكيد على أن وزارة التعليم السعودية قد قامت برفع النتائج الخاصة بجميع الطلبة والطالبات في مختلف المراحل التعليمية في المملكة وذلك عبر موقع نظام نور الإلكتروني الرسمي، حيث يمكن الآن لجميع الطلبة والطالبات استخدام الخطوات السابقة التي قدمناها لكم من أجل الاستعلام عن نتائجهم دون الحاجة إلى الخروج من المنزل حرصًأ على سلامتهم.