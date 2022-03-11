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عمر شويل - جدة نظام نور لنتائج الطلاب، أعلنت وزارة التعليم بأنه نتيجة للضغط الشديد من قبل السادة أولياء الأمور على بوابة نور، فقد أدي ذلك إلى تعطل الموقع عن العمل، مشيرة إلى أن السادة المعلمين والمعلمات يبذلون أقصى جهدهم من أجل الانتهاء من رصد درجات الطلاب على بوابة نور، حتى تتمكن الوزارة من اعلان النتيجة بأسرع وقت ممكن.

رابط نتائج الطلاب عبر نظام نور وطباعة إشعار بالنتيجة 1443:-

انتهت اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443، يوم أمس الخميس الموافق العاشر من شهر مارس الجاري، وقد تمت هذه الاختبارات والتي تجرى لأول مرة لجميع الصفوف بداية من الأول الابتدائي حضورياً بنجاح منقطع النظير، وذلك بعد غياب الطلاب عن مقاعد الدراسة في المدارس لمدة تزيد عن عامين بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)، ويمكن معرفة نتائج الطلاب في اختبارات الفصل الثاني وطباعة إشعار بالنتيجة من خلال إتباع الخطوات الآتية:-

* الدخول على موقع نظام نور .

* استيفاء البيانات المطلوبة للدخول على البوابة من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية ثم كلمة المرور، ثم رمز التحقق المرئي، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

* فى حالة نسيان كلمة المرور يمكن الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.

* يقوم ولي الأمر بالدخول على صفحة الطالب ثم الضغط على إشعار بالنتيجة.

* يتم الضغط على طباعة الإشعار.

من جهة أخرى فقد أعلنت وزارة التعليم في المملكة بأن الدراسة سوف تتوقف في المدارس لمدة 10 أيام هي مدة حصول الطلبة والطالبات والمعلمين على إجازة نهاية الفصل الثاني ومدتها 10 أيام، تبدأ من يوم 10 مارس الجاري وتنتهي يوم السبت 19 مارس 2022، على أن يعود الطلاب مرة أخرى إلى مقاعد الدراسة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 20 مارس الجاري، وهو موعد بدء الفصل الدراسي الثالث 1443.

حيث طبقت وزارة التعليم في المملكة هذا العام أسلوب جديد في تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول بدلاً من فصلين كما في الأعوام الماضية، بهدف زيادة عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي، وذلك كما هو معمول بالدول الكبرى ذات الباع الطويل في مجال التعليم.

ويتخلل كل فصل دراسي أجازات تسمي الإجازات المطولة والتي تكون عادة لمدة ثلاثة أيام وتكون في نهاية الأسبوع.