عبوة ناسفة تستهدف قائد عمليات صلاح الدين بالعراق

جدة - نرمين السيد - أفاد مصدر أمنى عراقى، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم اثناء عملية تفتيش ضمن المحافظة.





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