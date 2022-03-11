جدة - نرمين السيد - أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها فقدت الاتصال بمنشآت النفايات المشعة فى تشرنوبيل بجوار محطة الطاقة المعطوبة فى موقع أسوأ حادث نووى فى العالم عام 1986، والذى يقع الآن تحت سيطرة القوات الروسية.





وقالت الوكالة فى بيان "أبلغت أوكرانيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها فقدت اليوم جميع الاتصالات مع محطة تشرنوبيل للطاقة النووية، فى اليوم التالى لفقد الموقع الذى تسيطر عليه روسيا جميع إمدادات الطاقة الخارجية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أوكرانيا تعلن فقدها جميع الاتصالات مع محطة تشيرنوبيل النووية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.