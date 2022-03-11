رابط منظومة القروض السكنية عير موقع مصرف الادخار والاستثمار العقاري في ليبيا

رابط منظومة القروض السكنية هو الرابط الذي يزداد علية مؤشرات البحث في الفترة الحالية من قبل الشباب في ليبيا، وذلك بعد أن قام رئيس الحكومة الليبية محمد الدبيبة بالإعلان عن وجود فرص حقيقية لدعم الشباب الليبي عن طريق منح الشباب قروض سكنية خاصة للمقبلين علي الزواج، بعد استيفاء الشروط التي تم وضعها من قبل الحكومة الليبية، ومن خلال المقال سوف يتم عرض جميع التفاصيل الخاصة بالتسجيل في نظام القرض السكني حتي يتم التخفيف من أعباء الحياة علي شباب المستقبل ودعم الفئات الأشد احتياجاً في ظل الظروف الحالية التي تشهدها البلاد بسبب تداعيت فيروس كورونا التي أثرت علي الاقتصاد العالمي بشكل عام.

رابط منظومة القروض السكنية

من خلال المقال يمكننا التعرف علي التسجيل في منحة الزواج في ليبيا، أما عن عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول علي القرض السكني للشباب المقبل علي الزواج والأسر الأشد احتياجاً من خلال مصرف الادخار والاستثمار العقاري في ليبيا فهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول علي القرض ليبي الجنسية فقط.

يشترط أن يكون المتقدم للحصول علي القرض أن يكون متواجد ف ليبيا بشكل دائم.

يجب أن يكون المواطن من ذوي الدخل المنخفض أو من العاطلين عن العمل.

يتم التسجيل بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي المفعل من قبل الحكومة الليبية.

رابط منظومة القروض السكنية في ليبيا

قام وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بعقد مؤتمر صحفي وتم مناقشة مبادرة منظومة القروض السكنية للشباب من خلال مصرف الادخار والاستثمار العقاري، حيث أن دولة الحكومة الليبية تسعي دائماً إلي تحسين المستوي المعيشي للشباب وعلي الراغبين في الحصول علي القرض السكني اتباع الخطوات التالية لتسجيل في المنظومة وهي كالتالي: