أسهل طريقة هتعملي بيها الباذنجان المخلل بالتتبيلة الأصلية وزي الجاهز في المطاعم

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طريقة عمل الباذنجان المخلل، يعتبر الباذنجان من أهم الخضروات التي تحتوي على الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتعزيز كرات الدم ومنع الإصابة بالأنيميا، ويعد الباذنجان باكتر من طريقة حيث يوجد أنواع من الباذنجان منها الرومي والرفيع، يمكن تحضيره بالصلصة ويمكن تحضيره مخلل كوجبة مقبلات مع الوجبات الرئيسية، حيث يعتبر الباذنجان المخلل من أحلي وألذ الأطباق الجانبية التي تقدم على المائدة نسبة لطعمه الشهي اللذيذ والذي يعد من فواتح الشهية، سوف نقوم بتحضير الباذنجان المخلل بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة عمل الباذنجان المخلل المقادير:- نصف كيلو. من الباذنجان الأسود الرفيع.

نصف ثمرة ثوم مفروم ناعم.

ثمرة فلفل أحمر حار.

ثمرة فلفل أخضر حار.

نصف ثمرة جزر مبشور ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع كوب من الخل.

عصير ليمون.

زيت للقلي. طريقة التحضير:- نقوم بتحضير الباذنجان ونزع رأسه ويشطف بالماء الفاتر جيداً ثم نقوم بعمل شقوق من الجوانب لسهولة تحميره من الداخل. نقوم بتحضير مقلاة ونضع كمية من الزيت لتحمير الباذنجان ويترك حتى النضج ثم نقوم برفع من الزيت على طبق مسطح ونتركه حتى يهدأ. في محضر الطعام نقوم بإضافة الثوم والفلفل الأخضر والأحمر والتوابل تدريجياً والخل والليمون. نقوم بخفقه جيدا ثم نقوم بوضعه على الجزر المبشور ويقلب ونقوم بحشو الباذنجان بالخليط ويوضع في طبق التقديم ونضع باقي خليط التتبيلة على وجه الباذنجان. يقدم جانب الأكلات الشعبية مثل الفول و الطعمية والبصارة. تحضير الباذنجان المخلل المسلوق المقادير:- نصف كيلو من الباذنجان.

ثوم مفروم.

فلفل أخضر حار.

فلفل احمر حار.

ربع كوب من البقدونس المقطع.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ربع كوب خل.

ربع كوب عصير ليمون.

ماء للسلق. طريقة التحضير:- في وعاء على النار نقوم بوضع الباذنجان بعد عمل شقوق به ونتركه حتى الغليان وتمام تسويته. يترك جانبا حتى يبرد داخل الوعاء ونقوم بتحضير التتبيلة كالتالي. نقوم بوضع الثوم مع الفلفل الحار ثم نقوم بإضافة الملح والكمون ونخلط جيدا ثم نضيف الخل وعصير الليمون ونقلب مع إضافة البقدونس المقطع. نقوم بتحضير طبق ونقوم بحشو الباذنجان بالتتبيلة المعدة له ويوضع في طبق غويط ونستمر في هذه الطريقة حتى تنتهي الكمية بأكملها. ناخد باقي التتبيلة ونضع عليها ربع كوب من ماء سلق الباذنجان ويوضع على الباذنجان المخلل. يرش عليه بقدونس مفروم وشرائح ليمون ويتم تقديمه في طبق التقديم. يقدم جانب البامية والملوخية والأرز بالشعرية. عمر شويل - جدة أسهل طريقة هتعملي بيها الباذنجان المخلل بالتتبيلة الأصلية وزي الجاهز في المطاعم - ثقفني

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