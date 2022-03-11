نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة التسوية الودية لدعاوى الخلافات العمالية بالمملكة في المقال التالي
عمر شويل - جدة موقف من ترك العمل في السعودية وهو ما زال على قيد التسجيل الخاص بالشركة وبالتأمينات الاجتماعية، فقد تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع شكوي مقدمة من أحدي المواطنات السعوديات التي صرحت عبر منصة الوزارة على توتير بأنها كانت تعمل بأحد الجهات وتركت العمل ولكنها ما زالت على قيد الشركة ومسجلة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد وضحت بأنها قد تركت العمل من خلال عقدها من الشركة بتاريخ 1/2/2022، وحتي الآن لم يتم إسقاط اسمها من سجل التأمينات، وقد ردت الوزارة بأن هناك إجراء يمكن القيام به من خلال القيام بالتفاصيل التالية.
موقف من ترك العمل وما زال مسجلاً بالشركة والتأمينات
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه يمكن أن يتم تقديم شكوي في حالة استمرار الشخص العامل أو العاملة بأي من الشركات أو المؤسسات ولا زال أيضاً مقيداً بمؤسسة التأمينات، ويتم ذلك من خلال تقديم دعوى بواسطة خدمة التسوية الودية التي تخص خلافات العمال.
خدمة التسوية الودية
يمكن تقديم شكوي المواطن من خلال خدمة التسوية الودية من خلال الدخول على الرابط التالي/ تسجيل دخول، وتعد هذه الخدمة هي المرحلة الأولى من ضمن المراحل التي يتم من خلالها النظر في الدعاوى المرتبطة بالخلافات العمالية بين كل من العامل أو صاحب العمل، والتي من خلالها يتم إجراء عدة محاولات من أجل تقريب وجهات النظر بواسطة وساطة بدورها تعمل على فض النزاع ومحاولة الوصول إلى حل سريع ودي يرضي كلا من الطرفين في حالة الاتفاق على ذلك، أو أن يتم تحويل الدعوى إلى المحكمة العمالية خلال مدة زمنية تصل إلى (21) يوم عمل من تاريخ الجلسة الأولي.
توكيل شخص بجلسات الصلح
وضحت وزارة الموارد البشرية بأنه يحق للشخص أن يقوم بتوكيل الغير من أجل الحضور بالإنابة عنه بجلسات الصلح التي تقوم بها الوزارة، ويتم ذلك من خلال وكالة شرعية يحصل صاحبها على حق القيام بمراجعه إدارة التسوية الودية ويكون له الحق في إجراءات الصلح أو الإبراء أو التنازل، وتقبل الوزارة بهذه الإجراءات في حالة تنفيذها بطريقة صحيحة.
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