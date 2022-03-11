تابع الان اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022 المعلنة من شركة ارامكو

الان تم الاعلان عن اسعار الوقود والبترول فى السعودية لشهر مارس الجارى 2022 حيث انه من المقرر اعتماد تلك الاسعار اليوم الحادى عشر فى شهر مارس بعد ان تم اعلانها رسميا فى الامس فى اليوم العاشر من شهر مارس ويبحث العديد من المتابعين عن اسعار البنزين والبترول بشكل عام فى السعودية خاصة انه مصدر اساسى ورئيسى للمعيشة فى المملكة العربية السعودية وتعد شركة ارامكو هى الشركة الوطنية المسئولة عن اعلان اسعار الوقود والبترول بشكل دورى شهريا وهى ايضا المسئولة عن تصدير البترول داخل وخارج المملكة العريبة السعودية ويريد المتابعين معرفة الاسعار الرسمية التى سيتم تطبيقها اليوم ونعرض لكم اسعار الوقود الرسمية المعلنة من شركة ارامكو لشهر مارس الجارى عبر موقعكم ثقفني نيوز .

اسعار البنزين فى السعودية لشهر مارس 2022

يتم الاعلان عن اسعار الوقود والبترول بشكل رسمى من شركة ارامكو بعد مباحثات عديدة ودراسات تجرى بداخل الشركة من اجل تحديد الاسعار الجديدة وتكون غالبا الاسعار ثابتة لاسعار الشهر السابق ولكن معظمها تأتى فى ارتفاع عن نظيرتها فى الشهر السابق وهو ما حدث مع اسعار شهر مارس الحالى حيث اتت الاسعار مرتفعة بشكل نسبى عن اسعار الشهر الماضى والان اليكم قائمة باسعار الوقود والبترول لشهر مارس 2022 فى المملكة العربية السعودية المقدمة من شركة ارامكو الوطنية وبعد موافقة من وزارة البترول والطاقة .

أسعار البنزين والبترول فى السعودية فى شهر مارس 2022

سعر بنزين 91: 2.18 ريال سعودي.

بينما سعر بنزين 95: 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل: 0.63 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال: 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

توضيح شركة ارامكو حول الزيادة فى اسعار البنزين لشهر مارس

تم التوضيح بشكل رسمى من شركة ارامكو حول الاسعار الرسمية للبترول والوقود فى شهر مارس الحالى وعن سبب زيادة الاسعار مقارنة بشهر فبراير الماضى حيث اتت بعض التوقعات حول ثبات فى اسعار الشهر الجديد وعدم زيادتها وقال مصدر مسئول رفض ذكر اسمه فى شركة ارامكو ان زيادة اسعار اتت هنا بسبب زيادة كبيرة لاسعار الوقود حول العالم نظرا لما يمر به العالم حتى الان من ظروف الاصابات بفيرس كورونا المستجد .