بوريل: لسنا فى حرب مع روسيا لا على المستوى الاقتصادى ولا المستوى العسكرى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، تستضيف مدينة فرساى الفرنسية، اليوم، قمة للاتحاد الأوروبى لبحث الأزمة الأوكرانية حيث سبل مساعدة كييف وخفض واردات الطاقة الروسية. ودخلت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا يومها الخامس عشر، وسط تنديدات غربية وحزمة عقوبات اقتصادية طالت النخبة الروسية، مقابل دعم أمنى واقتصادى وإنسانى لأوكرانيا.

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