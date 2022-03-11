رئيس وزراء كندا: بوتين سيخسر الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - واستهدف رئيس الوزراء الكندى الرئيس الروسى فى مؤتمر صحفى فى وارسو إلى جانب الرئيس البولندى أندريه دودا. كانت هذه المحطة الأخيرة فى جولة ترودو التى استغرقت أسبوعا فى أوروبا حيث التقى بحلفاء لمناقشة الغزو الروسى لأوكرانيا.

وقال ترودو: "ارتكب فلاديمير بوتين خطأ فادحا، وسوف يخسر هذه الحرب". وأضاف "سيخسر هذه الحرب لأن شراسة وقوة وتصميم الشعب الأوكرانى فى الدفاع عن أراضيهم يلهمنا جميعًا، ولأن تصميمنا كأصدقاء وحلفاء... لا يمكن أن نسمح لفلاديمير بوتين بالنجاح".

وأثناء تواجده فى وارسو، أعلن ترودو أن كندا ستقدم 117 مليون دولار إضافى لدعم تدابير الهجرة الخاصة للأوكرانيين الذين يحاولون القدوم إلى كندا.

ومنذ بدء الحرب الشاملة فى 24 فبراير، فر أكثر من مليونى شخص من أوكرانيا، وفقًا للأمم المتحدة، وذهب أكثر من نصفهم إلى بولندا.

وتعمل أوتاوا أيضًا على زيادة مبلغ تبرعها لنداء الأزمة الإنسانية التابع للصليب الأحمر الكندى فى أوكرانيا، وهى تعد بتقديم تبرعات تصل قيمتها إلى 30 مليون دولار. وقال ترودو إن الحكومة وعدت فى الأصل بتقديم مبلغ يصل إلى 10 ملايين دولار.