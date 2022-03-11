لافروف: روسيا لا تريد الحرب لكنها ستضمن الاستقلال عن الغرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف - فى مؤتمر صحفى - أن موسكو مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية لكييف، ولم يستبعد احتمال عقد اجتماع بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكى، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
وأوضح لافروف أن روسيا مستعدة لعقد اجتماعات على منصات مختلفة، بما فى ذلك على أعلى مستوى. نوقشت إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكى فى اجتماع انطاليا "لكنها تتطلب استعدادات".
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